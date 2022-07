Jak poszła matura 2022? Maturzyści poznali wyniki. Małopolska ma powody do dumy

Wynik tegorocznych matur jest lepszy niż przed rokiem. Wtedy do matury przystąpiło prawie 273,5 tys. uczniów i zdało ją 74,5 proc. z tych osób (zaś prawo do poprawki miało 17,7 proc. zdających).

- W tym roku blisko 10 tys. uczniów więcej niż w ubiegłym roku zdało maturę. Egzamin maturalny poprzedzony był rokiem szkolnym, który niemal w całości odbywał się w trybie stacjonarnym. To miało bardzo duże znaczenie dla przygotowania się maturzystów do egzaminu - mówił we wtorek minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano wyniki egzaminu dojrzałości przeprowadzonego w terminie głównym, czyli w maju tego roku.