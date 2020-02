Jak powiedzieć "Kocham Cię" w różnych językach? W którym z nich wyznanie brzmi najbardziej romantycznie?

Dieta na płaski brzuch – 15 sposobów na szczupłą talię

Płaski brzuch to marzenie wielu kobiet – niekoniecznie borykających się z nadwagą. Okolice talii poszerzają się na skutek stresu, który sprzyja też zaburzeniom jelitowym. Co więc robić, by skutecznie wyszczuplić te rejony, uporać się z wzdęciami i opuchlizną? Pomoże w tym 15 diet...