Jak przygotować grzyby do spożycia? Jak je przechowywać?

Na początku należy je posegregować na poszczególne, zebrane gatunki. W drugiej kolejności należy je oczyścić. Inaczej jednak czyści się grzyby do spożycia i mrożenia, inaczej zaś do suszenia lub marynowania.

Grzyby należy zjeść lub przygotować do przechowania najpóźniej w ciągu jednej doby od zebrania. Trzymane poza lodówką - szybko się zepsują. Resztek grzybowych potraw nie należy przechowywać zbyt długo. Jedzenia zawierającego grzyby nie należy wielokrotnie podgrzewać. Pamiętajmy, by nie podawać grzybów dzieciom poniżej 6 roku życia.

Jeśli planujemy przechować grzyby do kolejnego sezonu lub przygotować je do spożycia w późniejszym terminie, mamy do wyboru 3 metody:

Grzybów przeznaczonych do suszenia nie myjemy (po zmoczeniu raczej zgniją niż wyschną). Wybieramy największe okazy. Odcinamy nóżki, kapelusze zaś kroimy na paski grubości palca. Pokrojone paski wkładamy do suszarki do grzybów. Przy ładnej pogodzie możemy nawlec je na nitki i powiesić na słońcu. Jeśli nie posiadamy suszarki, układamy grzyby w piekarniku (na kratce) i ustawiamy 80°C z nawiewem. Grzyby suszymy do momentu, gdy zaczną szeleścić. Gotowe przekładamy do słoika.

Jak mrozić grzyby?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że nie należy mrozić surowych grzybów, szczególnie blaszkowych, ze względu na to, że mogą się połamać. Niektóre grzyby, takie jak kurki i rydze, zamrożone bez obróbki cieplnej gorzknieją. Aby przygotować grzyby do zamrożenia, należy je uprzednio poddusić. W tym celu przygotowujemy grzyby jak do spożycia, a następnie kroimy, podlewamy wodą, solimy i dusimy - aż do zmięknięcia. Po wystudzeniu pakujemy do pojemników i wkładamy do zamrażarki. Równie dobrze, zamiast dusić grzyby, możemy je podsmażyć na maśle z olejem. Po wystygnięciu - mrozimy. Nie ma jednak przeciwwskazań, by mrozić surowe grzyby rurkowe, takie jak podgrzybki, borowiki czy niewielkie koźlaki.

Jak marynować grzyby?

Do marynowania grzybów używamy jedynie ich kapeluszy. W przeciwieństwie do suszenia - przy marynowaniu wybieramy najmniejsze okazy. Czyścimy grzyby jak do spożycia, a następnie gotujemy krótko w osolonej wodzie. Równolegle przygotowujemy zalewę octową. W tym celu zagotowujemy w garnku: