Jak Rafał Skąpski poznał swoją babcię Zofię, przepisując jej pamiętnik

Nie da się nie lubić Zofii Skąpskiej: kochająca matka, postępowa gospodyni, która przy nawale obowiązków nie zaniedbywała potrzeb kulturalnych… Nie była typową żoną-ziemianką? Dziękuję za miłe słowa pod adresem mojej babci. W tym pytaniu wyczuwam jednak założenie, że te walory, które wymienił pan, stoją w sprzeczności z potocznym pojęciem: typowa ziemianka. Nie mam wzorca, który mógłbym pokazać i powiedzieć - oto są cechy ziemiaństwa, czy węziej, cechy kobiety ziemianki. W tekście rekomendującym tę książkę Eustachy Rylski napisał, że moja babcia, jej życie i postawa przeczą nieuprawnionej opinii o ziemiaństwie jako o klasie próżniaczej. Zapewne, jak w każdej warstwie społecznej, odnajdziemy w ziemiaństwie, może nawet nierzadkie, przykłady osób i zachowań, o których zgodnie powiemy: ależ to byli próżniacy, wyzyskiwacze, utracjusze... Jednak rozmawiamy o konkretnej osobie, o konkretnej rodzinie, która dowiodła, także w pokoleniu poprzednim, jak i następnych, że Skąpscy, Pieniążkowie, Ruszkowscy, Bukowscy czy Krzyżanowscy, kierowali się w życiu poczuciem obowiązku, odpowiedzialności i patriotyzmu wreszcie. Proszę wsłuchać się choćby w ten cytat ze wspomnień: „Dzierżawę Brzeznej wzięliśmy na lat dwanaście. Kawał to czasu, nie robi mi żadnej różnicy, że nie jest to nasza własność, pracujemy tutaj całą duszą, jakby to było nasze własne i wkładamy w naszą pracę wiele umiłowania.” W tym sensie była typową żoną-ziemianką i takimi chciała widzieć swoje córki.

Odkrył pan w pamiętnikach babci coś, czego nie wiedział o swojej rodzinie?

W kwestiach generalnych raczej nie, specjalnych zaskoczeń nie było. Ale kilka wiadomości było elektryzujących. Jak choćby to, że pradziad Pieniążek był burmistrzem Gorlic, że jego portret powinien znajdować się u potomków jednej z sióstr babci, co się okazało prawdą i zdjęcie tego portretu jest pomieszczone w książce. Na pewno zaskoczeniem były zachowane w zeszytach babci autografy oficerów pierwszej kadrowej, którzy 14 grudnia 1914 roku nocowali w Brzeznej. Prezentuję je również. Wielkim odkryciem, niejako przy okazji, jest niezwykły sądecki fotograf amator Wojciech Migacz. Co prawda, nie wymienia go babcia z nazwiska w książce, ale przygotowując tekst do druku i opatrując go zdjęciami zrozumiałem, że co najmniej kilka zachowanych w rodzinie zdjęć jest jego autorstwa, a co więcej, w zbiorach sądeckiego Muzeum Okręgowego odkryłem kilka zdjęć Migacza, na których jest Brzezna, są dziadkowie, mój ojciec i jego rodzeństwo. Praca nad książką uruchomiła lub zintensyfikowała wiele kontaktów z potomkami sióstr babci, dzięki którym mogłem uszczegółowić informacje w niektórych przypisach i otrzymałem skany wielu cennych zdjęć rodzinnych. Te wspomnienie dają też odpowiedź, dlaczego tak wiele osób w naszej rodzinie miało i ma w sobie, najogólniej to nazywając, imperatyw działalności społecznej, to rodzaj genu przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

Zofia Skąpska opowiada nie tylko o swojej rodzinie, pamiętnik nie jest tylko na nią skierowany. Autorka pisze też o relacjach z innymi rodzinami i o tle, dziś, historycznym (np. Piłsudski i legioniści, I wojna światowa).

To, że jest we wspomnieniach takie szerokie tło, to ich walor, to między innymi przekonało wydawnictwo, że zaciekawią one czytelników także spoza kręgu rodziny, co się zresztą dzieje. Ilość osób wymienionych przez babcię, to była także spora dla mnie niespodzianka, mogłem dowiedzieć się z kim choćby przez chwilę dane jej było się zetknąć. A wielka historia, która przetacza się obok życia autorki, jest ukazana nienachalnie, bez dydaktyki, bez zbędnych emocji. Los i tak zwane jego wyroki są przyjmowane jako coś, na co się nie ma większego wpływu, coś czego nie da się uniknąć, z czym trzeba się pogodzić i żyć, trwać, czyniąc swoje. Z kilkoma potomkami opisanych rodzin już nawiązałem kontakt, na kolejne liczę w miarę rozpowszechniania się książki. Dla przykładu, od dłuższego już czasu mam kontakt z wnuczką Adama Stadnickiego, właściciela Brzeznej w czasie gdy dziadkowie ją dzierżawili, a nie tak dawno okazało się, że prawnukiem ujętego we wspomnieniach gospodarza z Podegrodzia Jakuba Burdackiego jest Sylwester Rękas szef sądeckiego archiwum, a jego kuzynka Magdalena Górczyk kieruje szkołą w Brzeznej. To niezwykle wzruszająca kontynuacja znajomości w kolejnym pokoleniu.