Jak suszyć grzyby i jak je przechowywać? Oto sprawdzone sposoby na suszenie grzybów w piekarniku, suszarce, czy na słońcu

Grzybobranie 2022. Co zrobić z zebranymi grzybami?

Jak jesień, to grzyby. Bez dwóch zdań w najbliższych tygodniach dania na bazie pysznych leśnych zbiorów będą na topie. Co więcej, smak borowików lub podgrzybków można zatrzymać na dłużej. Wystarczy je zasuszyć i odpowiednio przechowywać. Dzięki temu w każdej chwili mogą trafić jako aromatyczny dodatek do białego barszczu lub baza do wigilijnego farszu na pierogi.

Zebrane grzyby można też przechowywać w zamrażarce. O tym, jak prawidłowo mrozić grzyby możecie przeczytać tutaj: