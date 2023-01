Jak w Hiszpanii, kraju składającym się z 17 wspólnot autonomicznych, „historia, polityka i media splatają się za sprawą piłki nożnej”

Filip Kubiaczyk, pracujący w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2020 r. opublikował pozycję o związkach futbolu w Hiszpanii z jego historią w kontekście tamtejszych nacjonalizmów i tożsamości. W najnowszej książce skupia się nad tym, jak w kraju, składającym się z 17 wspólnot autonomicznych, „historia, polityka i media splatają się za sprawą piłki nożnej”.

Autor omawia m.in. powstanie i rozwój piłkarskiej reprezentacji Kraju Basków, zastanawia się, czy można mówić o końcu znaczenia dotychczasowego hasła FC Barcelona „Więcej niż klub”, dokonuje krytycznej analizy dwóch meczów Hiszpanii z Kosowem, podczas których hiszpańska telewizja publiczna zastosowała praktyki cenzorskie (Kubiaczyk podkreśla, że straszakiem na jedność narodową w tym kraju jest „bałkanizacja Hiszpanii”).

Wiele miejsca (20 stron) autor poświęca najbardziej medialnemu wydarzeniu w hiszpańskim futbolu w ostatnich latach – odejściu Lionela Messiego z Barcelony do Paris Saint-Germain. Analizuje uzależnienie się „Barcy” od Argentyńczyka i traktowania go w uprzywilejowany sposób, przypomina jego słynny faks z 2020 r. do prezesa Josepa Marii Bartomeu o zamiarze odejścia i nieoczekiwane rozstanie z klubem w 2021 r. We wszystkich opisywanych kwestiach przedstawia różne punkty widzenia, posiłkuje się potężną bibliografią, prezentuje własne - dojrzałe i wyważone - sądy.