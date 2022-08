Jak wyglądała kuchnia w czasach PRL-u? Prodiż i talerze z Włocławka to nie wszystko. Zobacz wnętrza kuchni jak u mamy i babci

Monika Milewska w książce „Ślepa kuchnia. Jedzenie i ideologia” pisała o debacie politycznej dotyczącej asortymentu w PRL-owskiej kuchni. Można wysnuć paradoksalny wniosek, że władza komunistyczna z jednej strony potępiała Zachód, a z drugiej chciała dostarczyć obywatelom produkty niemal identyczne, jak zza granicy.

– Gomułkowska koncepcja kuchni pozostawała w zgodzie z trendami modowo-ideowymi lansowanymi w tym czasie na Kremlu. W 1959 roku na fali delikatnego ocieplenia pomiędzy supermocarstwami w Moskwie zorganizowano American National Exhibition. Na tej głośniej wystawie Amerykanie starali się dowieść swojej wyższości cywilizacyjnej nad rywalem, m.in. chwaląc się nowoczesnymi lodówkami, zmywarkami i innymi osiągnięciami w zakresie mechanizacji gospodarstwa domowego. Do historii przeszła „debata kuchenna”, którą Nikita Chruszczow i wiceprezydent Richard Nixon odbyli we wnętrzu pokazowej amerykańskiej „kuchni cud”. Zgromadzone tam sprzęty wywarły na włodarzu ZSRR ogromne wrażenie i skłoniły go do deklaracji, że już wkrótce jego kraj prześcignie USA zarówno w dziedzinie bezpośredniej konsumpcji, jak i w wyposażeniu indywidualnych gospodarstw domowych – pisała Milewska.