Jak wykryć nowego koronawirusa COVID-19 z Chin?

W Polsce jest już 5 osób zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2, 128 pacjentów jest hospitalizowanych, 1299 przechodzi kwarantannę domową, a 6184 objęto nadzorem epidemiologicznym. Na świecie liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła 101,5 tysiąca. Wirus nazywany też 2019-nCoV obecnie najszybciej rozprzestrzenia się poza Azją. Największym w Europie ogniskiem wywoływanej przez niego choroby COVID-19 są Włochy. W Polsce badania na koronawirusa przeprowadza się jedynie u wybranych osób. Podajemy aktualne informacje dotyczące rozwoju epidemii na świecie i w kraju oraz możliwości jego wykrycia za pomocą refundowanych testów.

Cztery nowe przypadki wirusa COVID-19 potwierdzono w piątek po południu. To już w sumie 5 zarażonych pacjentów, którzy znajdują się w Zielonej Górze, Ostródzie, Szczecinie (2 osoby) oraz Wrocławiu.[/cyt] Przeczytaj poradnik: Jak uchronić się przed zarażeniem koronawirusem? [Zalecenia WHO i GIS] Wirus SARS-CoV-2 na świecie – liczba zarażonych Epicentrum epidemii koronawirusa jest objęte kwarantanną miasto Wuhan i prowincja Hubei, w której leży. Wirus jest obecny na wszystkich kontynentach. W piątek 06.03.20 wieczorem potwierdzono chorobę u 101 601 osób na świecie. Od czasu ogłoszenia pierwszego przypadku infekcji (30.12.2019) zmarło 3460 pacjentów, w tym kilkuset poza Chinami, m.in. 197 osób we Włoszech, 124 w Iranie, 42 w Korei Południowej i 12 u USA. Podano liczbę 55 863 wyleczonych.

Pierwszą śmiertelna ofiarą w Europie był chiński turysta we Francji. Pod koniec lutego niebezpiecznym ogniskiem COVID-19 na naszym kontynencie stały się Włochy, gdzie w piątek 6.03.20 gwałtownie wzrosła liczba zakażonych osób – pod koniec dnia potwierdzono koronawirusa u 4636 mieszkańców, a liczba zmarłych z powodu choroby sięgnęła 197 osób. Mapę, na której można śledzić rozwój sytuacji, przygotował Center for Systems Science and Engineering amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa. Według dostępnych tam danych zakażenia koronawirusem potwierdzono w piątek 6 marca 2020 r. w następujących krajach (w nawiasach liczby przypadków): Chiny kontynentalne (80 573)

(80 573) Korea Południowa (6593)

(6593) Iran (4747)

(4747) Włochy (4636)

(4636) Inne (696)

(696) Niemcy (570)

(570) Francja (577)

(577) Hiszpania (386)

(386) Japonia (381)

(381) Stany Zjednoczone (259)

(259) Szwajcaria (214)

(214) Wielka Brytania (163)

(163) Singapur (130)

(130) Holandia (128)

(128) Belgia (109)

(109) Norwegia (108)

(108) Hong-Kong (106)

(106) Szwecja (101)

(101) Malezja (83)

(83) Bahrajn (60)

(60) Australia (60)

(60) Kuwejt (58)

(58) Austria (55)

(55) Kanada (48)

(48) Tajlandia (48)

(48) Tajwan (45)

(45) Grecja (45)

(45) Islandia (43)

(43) Irak (40)

(40) Indie (31)

(31) Zjednoczone Emiraty Arabskie (29)

(29) Dania (23)

(23) San Marino (21)

(21) Czechy (18)

(18) Algieria (17)

(17) Izrael (17)

(17) Oman (16)

(16) Wietnam (16)

(16) Liban (16)

(16) Finlandia (15)

(15) Egipt (15)

(15) Irlandia (13)

(13) Ekwador (13)

(13) Chorwacja (11)

(11) Makau (10)

(10) Estonia (10)

(10) Rumunia (9)

(9) Portugalia (9)

(9) Katar (8)

(8) Palestyna (7)

(7) Słowenia (7)

(7) Pakistan (6)

(6) Azerbejdżan (6)

(6) Białoruś (6)

(6) Meksyk (6)

(6) Arabia Saudyjska (5)

(5) Polska (5)

(5) Filipiny (5)

(5) Nowa Zelandia (4)

(4) Indonezja (4)

(4) Rosja (4)

(4) Senegal (4)

(4) Brazylia (4)

(4) Chile (4)

(4) Gruzja (4)

(4) Wspólnota Saint-Barthélemy (3)

(3) Argentyna (2)

(2) Bośnia i Hercegowina (2)

(2) Republika Dominikany (2)

(2) Luksemburg (2)

(2) Maroko (2)

(2) Węgry (2)

(2) Litwa (1)

(1) Kambodża (1)

(1) Kamerun (1)

(1) Macedonia Północna (1)

(1) Monako (1)

(1) Afganistan (1)

(1) Słowacja (2)

(2) Peru (1)

(1) Togo (1)

(1) Armenia (1)

(1) Ukraina (1)

(1) Watykan (1)

(1) RPA (1)

(1) Lichtenstein (1)

(1) Wyspy Owcze (1)

(1) Kostaryka (1)

(1) Andora (1)

(1) Gibraltar (1)

(1) Nigeria (1)

(1) Tunezja (1)

(1) Bhutan (1)

(1) Nepal (1)

(1) Jordania (1)

(1) Łotwa (1)

(1) Serbia (1)

(1) Sri Lanka (1)

Choroba od koronawirusa –COVID-19 Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową nawet w okresie trwającej 2-14 dni inkubacji, gdy nie występują symptomy infekcji. Według dr Wei-jie Guana z Guangzhou Institute of Respiratory Disease czas ten może jednak wynosi nawet 24 dni, co stwarza konieczność zapewnienia dłuższej niż prowadzona kwarantanny osobom podejrzanym o obecność nowego koronawirusa w organizmie. Zarażenie może też przebiegać bezobjawowo, co dodatkowo utrudnia dążenia do opanowania epidemii. Na nową wersję patogenu, który wywołuje niewydolność oddechową, określaną też jako objawy ostrej infekcji oddechowej podobnej do zapalenia płuc, nie ma lekarstwa ani szczepionki. Metodą ochrony jest higiena dłoni, noszenie maski ochronnej, unikanie dużych skupisk ludzkich, dbałość o odporność organizmu, unikanie palenia czynnego i biernego, a także miejsc o zadymionych i zapylonych, ponieważ takie warunki sprzyjają infekcji wirusem.

Nowy wirus, który rozprzestrzenia się po świecie, jest mutacją koronawirusa podobną do wirusa SARS, który również pochodził z terytorium Chin, uśmiercając w 2002 i 2003 roku 774 osoby w 17 krajach. Innym koronawirusem, który zabił w 2012 roku 858 osób z niemal 2,5 tys. zainfekowanych, był wirus MERS. Koronawirus, który ochrzczono wstępnie 2019-nCoV, a następnie SARS-CoV-2, wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choć u większości pacjentów powoduje mniej niebezpieczne objawy niż SARS, istotne zagrożenie stanowi szybkie tempo jego rozprzestrzeniania. Jak oszacowali naukowcy z brytyjskiego Imperial College, każdy chory z koronawirusem zaraża średnio 2,6 osoby, przez co patogen jest tak zakaźny, jak występujący sezonowo wirus grypy.

Badanie na koronawirusa – testy molekularne Badania w kierunku obecności koronawirusa są przeprowadzane jedynie u osób, które są podejrzane o zarażenie się wirusem, tj. takie, które w ciągu ostatnich 2 tygodni mogły mieć z nim styczność i wykazują objawy infekcji. Testu nie można przeprowadzić na własne życzenie nawet odpłatnie, ponieważ służby sanitarne dysponują zapasami ograniczonymi przez wielkość zamówienia, przeznaczonymi wyłącznie dla osób chorych.

Przeprowadzenie badania genetycznego zajmuje ok. 18 godzin, a w przypadku potwierdzenia obecności koronawirusa w próbce test musi być powtórzony. Koronawirus SARS-CoV-2 z Wuhan należy do grupy RNA-wirusów, u których informacje genetyczne są zapisane w postaci RNA. Stwierdzenie jego obecności w organizmie polega na przeprowadzeniu testów genetycznych z próbek materiału pobranego z górnych i dolnych dróg oddechowych. Na podstawie sekwencji genów w takiej postaci można jednak rozpoznać go dopiero wtedy, gdy zostanie ona „przepisana” na nić DNA. Dlatego do przeprowadzenia badania przydatne są jedynie czułe metody wykrywania niewielkich ilości RNA, takie jak reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją w czasie rzeczywistym – real-time RT-PCR (real-time reverse-transcription polymerase chain reaction). Aby jednak uzyskać wyniki, potrzebny jest materiał kontrolny z nowym koronawirusem.

Do czwartku 30.01.2020 potwierdzenie wyników było możliwe jedynie w 2 wyspecjalizowanych laboratoriach w Europie, w Berlinie i Rotterdamie. W piątek 31.01.2020 testy na SARS-CoV-2 dotarły do Polski. We wtorek 03.03.20 Minister Zdrowia poinformował o gotowości do prowadzenia badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 w 11 polskich laboratoriach. W kraju obowiązują wydane 27.01.2020 przez GIS „Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV”, które przewidują hospitalizację pacjenta w oddziale obserwacyjno-zakaźnym z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego oraz zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia personelu medycznego, który ma z nim bezpośrednią styczność.

Kto jest podejrzany o zakażenie nowym koronawirusem? Zasady wstępnej kwalifikacji przypadków podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie wywołane wirusem SARS-CoV-2 dla celów dochodzenia epidemiologicznego, określone przez Główny Inspektorat Sanitarny, wymagają poddania izolowanej obserwacji osób, które jednocześnie:

wykazują objawy infekcji dróg oddechowych z temperaturą, która przekraczała lub przekracza 38 stopni Celsjusza ,

, wykazują jeden lub więcej objawów choroby układu oddechowego o nieznanym lub niepotwierdzonym innym pochodzeniu – do tych symptomów należą: kaszel, trudności w oddychaniu, duszności, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej,

o nieznanym lub niepotwierdzonym innym pochodzeniu – do tych symptomów należą: kaszel, trudności w oddychaniu, duszności, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej, odbyli podróż lub zamieszkiwali w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby. Podejrzane osoby to także te wykazujące objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, które w ostatnich 14 dniach przed ich wystąpieniem były narażone na jedną z poniższych sytuacji: bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, czyli przebywanie w bliskim otoczeniu takiego pacjenta,

odwiedziny lub praca na targu w Wuhan,

miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których wirus SARS-CoV-2 występuje wśród zwierząt.

