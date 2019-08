W czwartek słonecznie będzie w całym kraju. Termometry pokażą od 21 st. na Suwalszczyźnie, 24 st. w Krakowie, do 26 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1002 hPa. W piątek zachmurzenie będzie zmienne. W pasie dzielnic centralnych możliwe będą przelotny deszcz i burze. Temperatura wyniesie od 22 st. na Nizinie Szczecińskiej do 25 st. na Podkarpaciu. Sobota będzie pogodna. Temperatura wyniesie od 23 st. na Suwalszczyźnie do 27 st. na Dolnym Śląsku.