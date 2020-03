Jakie lektury w TVP zobaczą dzieci w tym tygodniu? Co robić z dzieckiem podczas kwarantanny

zobacz galerię (7 zdjęć) Lektury w TVP Kultura - Od poniedziałku do czwartku dzieci będą miały okazję zobaczyć pierwszą ekranizację "W pustyni i w puszczy" podzieloną na 4 odcinki. Wszystkie zostaną wyświetlone w okolicach godziny 16:00. Jest to lektura obowiązkowa dla klasy 5. Nauczyciele rekomendują również klasie 4 i 6. kadr z filmu / EAST NEWS/POLFILM zobacz galerię (7 zdjęć)

Co robić z dziećmi podczas kwarantanny? Nauczyciele wzywają, aby nie rezygnować z nauki. To dobry czas, aby nadrobić zaległości, albo nawet zrobić kilka tematów do przodu. TVP proponuje powtórkę z lektur. Dzieci codziennie mogą zobaczyć ekranizacje innych pozycji obowiązkowych i tych traktowanych jako dodatkowe. Masz dziecko w szkole podstawowej? Zobacz, co powinno zobaczyć podczas kwarantanny. Wszystkie lektury dostępne również online.