Jako Judasz zdradza Chrystusa od 9 lat. - To dla mnie ciekawe zadanie aktorskie - mówi Rafał Gralewski

Kalwaryjskie misterium to jedno z największych tego typu wydarzeń w polskim Kościele. W rolę historycznych postaci sprzed dwóch tysięcy lat wcielają się klerycy bernardyńskiego seminarium oraz osoby świeckie. Zasadnicza część wydarzenia rozpoczęła się w Niedzielę Palmową. Aktorzy zainscenizowali wówczas sceny wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy i wypędzenia kupców ze świątyni. W Wielką Środę miała miejsce m.in. scena zdrady Judasza. Rolę zdrajcy od dziewięciu lat odgrywa Rafał Gralewski - absolwent krakowskiej PWST, którzy kilkanaście lat temu porzucił aktorstwo i dziś pracuje w kalwaryjskim sanktuarium jako przewodnik i furtian. - Tu znalazłem swoją przystań i odzyskałem pokój - mówi.

- Rola Judasza to dla mnie ciekawe zadanie aktorskie. Jednak nieważne jest, co aktor myśli, co przeżywa, istotne jak widz to odbiera. Teatr grecki prowadził nas do katharsis (oczyszczenia), misterium zaprasza do metanoi (nawrócenia)