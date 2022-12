Jaworzyna Krynicka. Nie ma jak zima w górach. Bajkowe widoki z panoramą Tatr. Zobacz zdjęcia

Co warto wiedzieć o Jaworzynie Krynickiej?

Stacja narciarska Jaworzyna Krynicka

Na Jaworzynie Krynickiej panują doskonałe warunki do uprawiania sportów zimowych: narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardu. Pokrywa śnieżna utrzymuje się tutaj, co najmniej przez 4 a często nawet 5 miesięcy w roku. Na stokach Jaworzyny Krynickiej jest wytyczonych 8 tras zjazdowych o łącznej długości ponad 8,3 km, z tego cztery posiadają homologacje FIS. Trasy narciarskie mają zróżnicowany stopień trudności. Na trasie nr 6 znajduje się duży snowpark oraz 400m trasa slalomowa z pomiarem czasu. Ponadto do dyspozycji narciarzy w sezonie zimowym, oprócz 6-os kolei gondolowej, dwóch 4-os kolei krzesełkowych, jest także pięć wyciągów orczykowych.