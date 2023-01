Jedna z najlepszych położnych w Polsce pracuje w Tarnowie. Wyniki konkursu „Położne na medal 2023”

“Położna na medal” to kampania społeczno-edukacyjna, która jest prowadzona od 2014 roku. Zwraca uwagę na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce poprzez edukację i promocję najlepszych praktyk. Jej celem jest także podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej.

W tegorocznej edycji konkursu tytuł położnej na medal i trzecie miejsce w konkursie powędrowało do Tarnowa, do Edyty Szumowicz, którą można spotkać w gabinecie położnej środowiskowo-rodzinnej w Tarnowie albo Dębicy. W zawodzie pracuje 12 lat, w tym czasie pomagała pacjentkom na sali porodowej szpitali w Bochni i Tuchowie. Położna ukończyła Collegium Medicum UJ, jest również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia.

– Jestem wdzięczna za takie docenienie mojej pracy, którą wykonuję od 12 lat. Tytuł utwierdza mnie w przekonaniu, że moja praca ma sens i jeszcze bardziej motywuje do dalszej pracy, do stawiania sobie kolejnych celów, do spełniania kolejnych zawodowych marzeń. Ja po prostu uwielbiam być położną, jestem z tego dumna i cieszę się, że mogę każdego ranka wstać i z uśmiechem na twarzy wyruszyć na kolejne wizyty czy spotkania ze swoimi pacjentkami – mówi Edyta Szumowicz.