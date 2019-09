Jesień 2019: Sezon na "nie idę, bo zimno", ciepły koc i przeziębienie rozpoczęty! Jak Internauci widzą jesień? Zobacz najlepsze MEMY

Sezon na ciepłą herbatę, okrycie się kocem i słowa "nigdzie nie idę" - czas start! Za oknem deszcz, wiatr i niska temperatura, co przypomina o tym, że jesień 2019 coraz śmielej puka do naszych drzwi i okien. Aby nie pogrążyć się w jesiennej melancholii, mamy dla Was dawkę humoru - sprawdźcie najlepsze MEMY o jesieni!

Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej 2019. Kiedy rozpoczyna się jesień? Dni stają się coraz krótsze, wieczory coraz chłodniejsze, a miejsce letnich ubrań zajmują jesienne kurtki. Wraz z pojawieniem się takiej aury, wiele osób zadaje sobie pytanie - kiedy rozpoczyna się kalendarzowa jesień 2019? Kalendarzowa jesień 2019 rozpoczęła się w poniedziałek, 23 września i potrwa do 21 grudnia, kiedy powitamy zimę. 23 września 2019 miał miejsce także pierwszy dzień astronomicznej jesieni i tzw. równonoc jesienna. Równonoc jesienna 2019 zbliża się wielkimi krokami Równonoc jesienna 2019 przypada na 23 września. Z czym wiąże się równonoc? Dzień i noc będą wtedy trwały mniej więcej tyle samo, czyli po 12 godzin. Przesilenie jesiennie to moment, w którym wiele osób skarży się na gorsze samopoczucie i zmęczenie.

Na poprawę humoru sięgnijcie do naszej galerii z memami na temat jesieni! Zobacz galerię (29 zdjęć) Pogoda na jesień 2019: Pochmurna i deszczowa czy pogodna i ciepła? A co na temat zbliżającej się jesieni mówią meteorolodzy? Jaka będzie jesień 2019? Mimo tego co obecnie widzimy za oknem, synoptycy nie mają złych wiadomości. Końcówka września 2019 będzie obfitować w pogodne dni, na niebie pojawi się sporo słońce, a słupki rtęci pokażą nawet 20 kresek.

Według długoterminowej prognozy pogody na jesień 2019, październik też nas nie zawiedzie. Wyłączając kilka deszczowych i chłodniejszych dni, pogoda pozwoli nam na jesienne spacery.

Do listopada 2019 co prawda jeszcze daleko, ale pierwszy prognozy mówią o tym, że ten miesiąc nie będzie szczególni deszczowy i pochmurny, jak to często ma miejsce. polecane: Muzotok: Mikromusic Wideo