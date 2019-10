Dzisiaj, 12 października stado liczące ponad 1000 owiec przeszło ulicami Szczawnicy. Jesienny redyk, to powrót zwierząt z hal. Jest to wielkie i piękne wydarzenie skierowane również do turystów. W kulturze pasterskiej jest to największe święto wsi, podczas którego bacowie z juhasami przepędzają owce z hal. Na wiosnę, z godnie z tradycją zwierzęta powrócą na pastwiska. Podczas jesiennego redyku zaplanowano degustację potraw regionalnych, oscypków oraz bundzu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz wideo z tego cudownego wydarzenia.