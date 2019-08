Jeśli będziesz o tym pamiętać, burza już cię nie zaskoczy

Pogoda na poniedziałek, 26 sierpnia. Burze nad częścią kraju

W poniedziałek prognozuje się burze na południu Polski. Nad resztą kraju będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej. W Małopolsce termometry pokażą 30 st. C. Powieje słaby wiatr, jedynie podczas burz silny - do ...