Jeśli Cocido Canario i Papas con mojo picon to tylko na Wyspach Szczęśliwych. Smakowanie Wysp Kanaryjskich!

Echa dawnych kanaryjskich smaków

A jeżeli o czymś zapomnimy? - Jeśli tak się stanie, to stworzymy kolejną niezwykłą wariację tego tradycyjnego dania. Nie pierwszą i zapewne nie ostatnią. Wariantów Cocido Canario jest tyle, ilu gotujących - z rozbrajającą szczerością i pięknym uśmiechem mówi Anna. - Akurat do tego gulaszu można dorzucić wszystko, co znajdziemy pod ręką. Ograniczeniem może być tylko nasza fantazja.

Nic więc dziwnego, że na Wyspach Szczęśliwych trudno spotkać dwa tak samo wyglądające i smakujące gulasze! I w tym oczywiście cały ich urok oraz… smak. Warto tylko pamiętać, że potrawa ta zarezerwowana jest zwykle na nieco chłodniejsze dni.

Choć wydaje się, że jest to danie zwykłe i bardzo proste, na Kanarach smakuje szczególnie. Tylko tu bowiem w Cocido Canario odnajdziemy nuty dawnej kuchni Guanczów, a więc pierwszych znanych nam mieszkańców Wysp Kanaryjskich. Tutaj również pojawią się smaki znane z kuchni… portugalskiej, kontynentalnej Afryki czy też południowoamerykańskiej.