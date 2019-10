Jest pierwszy prawomocny wyrok w sprawie kredytu frankowego po orzeczeniu TSUE. Wątpliwości są nadal

TSUE orzekł, że takie klauzule niedozwolone należy usunąć z umowy, a jedynym kryterium oceny ich niezgodności z prawem jest interes kredytobiorcy. Stwierdził też, że jeśli usunięcie z umów kredytowych takich klauzul zmieni „charakter i główny ich przedmiot”, prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, by takie umowy unieważnić. Trybunał podkreślił, iż polskie prawo nie pozwala na to, by po wykreśleniu z umowy klauzuli niedozwolonej powstałą w ten sposób lukę w umowie uzupełnić inną regulacją.

„Po wykreśleniu niedozwolonych zapisów w sprawie indeksacji do franka szwajcarskiego umowa kredytowa nadal może obowiązywać, tyle że jest to już kredyt w złotych” - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Wciąż bez recepty

Wyrok polskiego sądu też nie daje prostej recepty, co zrobić z umowami kredytowymi we frankach. Sąd nie zajął stanowiska, np. co do ewentualnego oprocentowania i jak ma być obliczana rata kredytu po usunięciu zapisu o indeksacji.

Zdaniem wielu prawników, jeśli sąd umowy nie unieważni, kredyt z braku mechanizmu indeksacji do szwajcarskiej waluty stanie się kredytem w złotówkach, oprocentowanym wskaźnikiem LIBOR (oprocentowanie dla waluty szwajcarskiej na rynku międzybankowym, obecnie procenty ujemne). Są też opinie, że bank może całkowicie unieważnić umowę i na przykład zażądać natychmiastowego zwrotu pożyczonych pieniędzy.