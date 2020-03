fot. Damian Radziak

Pacjentka z Krynicy - Zdroju, która została przewieziona do sądeckiego szpitala 13 marca nie jest zarażona koronawirusem. Wynik badań okazał się negatywnym, co oznacza, że 123 osoby objęte kwarantanną w Starym Szpitalu Zdrojowym nie będą musiały pozostawać w kwarantannie. Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 14 marca do odwołania swoją działalność zawieszają uzdrowiska. Taka decyzja spowodowana jest ogłoszeniem na terenie całej Polski stanu zagrożenia epidemicznego.