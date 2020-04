Jest zarażony koronawirusem. Jak wygląda życie jego rodziny?

Ponieważ teść został przewieziony do szpitala w Krakowie, Rusinkowie zostali sami w domu z trójką dzieci. Cała rodzina nie wiedziała, co ich czeka, czy są zdrowi, czy może zarazili się od starszego pana koronawirusem.

- Dowiedziałem się, że w razie potrzeby mam dzwonić do swojego ośrodka zdrowia (była sobota) bądź do opieki całodobowej - mówi.

- Jeszcze dziesięć dni temu były zdrowe, ale kto zaręczy, że nie zaraziły się od nas - martwi się.

Choć w przypadku Rusinków wirus nie dał dramatycznych objawów, Mateusz Rusinek poczuł się gorzej w czasie kwarantanny. Chciał się skonsultować z lekarzem rodzinnym, ale jedyne na co mógł liczyć, to rozmowa telefoniczna.

- Lekarka zrobiła, co mogła przez telefon, skonsultowała nawet mój przypadek ze szpitalem zakaźnym - mówi i dodaje, że na razie nie zachodzi w jego wypadku konieczność leczenia szpitalnego.

Co jednak robić, gdy ktoś z rodziny będzie potrzebować bezpośredniej pomocy lekarskiej?

Są specjalne placówki

Spytaliśmy o to Marcina Radziętę, dyrektora limanowskiego szpitala. Okazuje się, że w przypadku osoby zarażonej koronawirusem wyjście jest tylko jedno, czyli telefon na pogotowie, która zdecyduje co dalej robić z pacjentem. Jeśli sytuacja będzie tego wymagać, zostanie on zabrany do szpitala jednoimiennego w Krakowie, który przyjmuje osoby zarażone.