Jeszcze w tym roku wieża na Radziejowej będzie dostępna dla turystów

Do końca listopada budowa wieży powinna zostać zakończona, potem trzeba poczekać na odbiory techniczne i dopuszczenie do użytkowania. Stanisław Michalik wyraził nadzieję, że będzie to jeszcze w tym roku.

Już w zeszłym roku, 2018 wieża widokowa na Radziejowej została zamknięta dla turystów. Leśnicy zdemontowali kilka pierwszych stopni, aby nie można była na nią swobodnie wejść. Konstrukcja została naruszona przez uderzenie pioruna a drewniane belki zaatakował grzyb i próchnica.