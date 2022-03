Jeździmy dla Ukrainy. 19 marca Grupa Pingwina, a 20 marca Polskie Koleje Linowe

Grupa Pingwina cały dochód z 19 marca - ze wszystkich swoich stacji narciarskich - przekaże na pomoc uchodźcom z Ukrainy. 20 marca w ten sam sposób naszych sąsiadów ze wschodu, zaatakowanych przez wojska moskiewskiego satrapy, będą wspierać Polskie Koleje Linowe.

Pomoc uchodźcom w Polsce to pomoc ukraińskim żołnierzom

Barbarzyńcy w rosyjskich mundurach nie oszczędzają nikogo. Giną żołnierze i cywile. Rakiety spadają na szpitale, szkoły, przedszkola, kina oraz teatry. Śmierć dosięga dzieci, kobiet oraz mężczyzn. W perzynę obracają się całe osiedla mieszkaniowe i niezwykłe dziedzictwo historyczne. Od blisko czterech tygodni Hunowie XXI wieku atakują Kijów, Sumy, Charków, Mariupol, Lwów, a także tysiące miast i wsi. Mimo to Ukraina się nie poddaje. Ukraińcy nie tylko walczą, ale coraz śmielej kontratakują! Ukrainę opuściło już ponad 3 miliony osób, z tego ponad2 miliony znalazło bezpieczny dach nad głową w Polsce. W Małopolsce jest już blisko 200 tysięcy uchodźców, w tym ponad 150 tysięcy w samym Krakowie. To głównie matki z dziećmi, maluchy z domów dziecka, osoby starsze, chorzy. Pomagają im prawie wszyscy. Ile kto może. W ten weekend naszych sąsiadów ze wschodu można będzie wesprzeć, jeżdżąc na nartach.

Do akcji pomocy włączyły się bowiem m.in. Grupa Polskie Koleje Linowe i Grupa Pingwina. To zaś oznacza, że wszyscy, którzy 19 marca (ośrodki należące do Grupy Pingwina) i 20 marca (stacje PKL) wybiorą się na stoki narciarskie, pomogą zebrać fundusze dla uchodźców. PKL

Jeździmy dla Ukrainy

- „Jeździmy dla Ukrainy” to akcja, która zostanie przeprowadzona we wszystkich naszych stacjach narciarskich - przypomina Grzegorz Lenartowicz z Grupy Pingwina. Dla uchodźców fundusze zbierane więc będą w Rzykach, Kasinie Wielkiej, Krynicy-Zdroju, Wiśle, a także w Kurzętniku na Warmii i Mazurach.

20 marca Ukraińców wesprzeć będzie można, szusując na Kasprowym Wierchu, Gubałówce, Jaworzynie Krynickiej, Górze Parkowej, Palenicy, Górze Żar, Mosornym Groniu, a więc na stacjach narciarskich należących do Polskich Kolei Linowych.

- Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy pomóc potrzebującym sąsiadom, którzy stanęli w obliczu tragedii - podkreśla Daniel Pitrus, prezes zarządu PKL. Splash - Słotwiny Arena Grupa Pingwina

Grupa Pingwina dla uchodźców z Ukrainy

- Podjęliśmy decyzję, że cały przychód ze wszystkich pięciu spółek Grupy zasili konto instytucji pomagającej uchodźcom z Ukrainy w Polsce. To na ich właśnie potrzeby trafią pieniądze „pozostawione” 19 marca przez narciarzy i turystów. Tego dnia wszyscy będziemy jeździli dla Ukrainy - zaznacza Grzegorz Lenartowicz z Grupy Pingwina. - Wielu naszych pracowników i gości to obywatele Ukrainy. Dlatego tym bardziej jesteśmy przekonani, że pomoc im to nasz obowiązek - dodaje. Jeśli więc 19 marca wybierzemy się do Rzyk koło Andrychowa, Kasiny Wielkiej, na Słotwiny w Krynicy-Zdroju, do Wisły, a może nawet do Kurzętnika na Warmii i Mazurach, to wspomożemy bardzo szczytny cel.

Słotwiny Arena i Czarny Groń zapraszają w tym roku także na specjalną edycję splasha. Co to takiego? - To zawody łączące freestylowego ducha z zabawą i sportową rywalizacją. Splash, czyli przejazd na nartach lub snowboardzie przez wypełniony wodą basen, to również nietypowe konkurencje oraz niezwykłe przeszkody - przypomina Grzegorz Lenartowicz. - W tym roku będzie to również doskonała okazja, aby pokazać nie tylko styl i umiejętności, szyk, wdzięk i klasę, ale także wspomóc w potrzebie naszych pobratymców ze Wschodu.

Na potrzeby uchodźców trafią pieniądze z każdego karnetu narciarskiego oraz biletów kupionych na wieże widokowe na krynickich Słotwinach oraz w Kurzętniku i na kolejki krzesełkowe. W ten sposób „wyjeżdżone i wychodzone” pieniądze trafią do organizacji, która zajmuje się pomocą dla ukraińskich uchodźców. Czy uchodźcy korzystali już z atrakcji w poszczególnych ośrodkach? - Tak. W ten sposób choć na chwilę mogli oderwać myśli od traumatycznych doświadczeń na Ukrainie, odnaleźć chwilę wytchnienia - krótko odpowiada Grzegorz Lenartowicz. - Każdego dnia nasze ośrodki odwiedzają również setki Polaków, którzy szukają odrobiny spokoju w tych jakże niespokojnych i trudnych dla wszystkich czasach - nie ukrywa.

W wybranych stacjach pojawią się również skarbonki lokalnych organizacji wspierających osoby, które uciekły z Ukrainy przed wojną. - Zawartość skarbonek pomnożymy dwukrotnie, tak aby wesprzeć lokalne działania - dodaje Grzegorz Lenartowicz. 123rf

PKL również wspiera uchodźców z Ukrainy

- Zapowiada się piękna pogoda, zachęcamy więc do połączenia odpoczynku i miłego spędzenia niedzieli ze wsparciem dla osób z Ukrainy - mówi Daniel Pitrus, prezes Grupy PKL. - Bilety i skipassy można zakupić w sklepie internetowym www.pkl.pl, biletomatach oraz w kasach. Zapraszamy wszystkich do wspólnej pomocy! Nie jest to jedyna forma wsparcia uchodźców z Ukrainy przez Grupę Polskie Koleje Linowe. - Tak planujemy nasze działania, aby obejmowały pomoc nie tylko przy zakwaterowaniu i wyżywieniu, ale także oferowały wsparcie psychologiczne, a także - w przyszłości - edukację. Osoby z Ukrainy, które przebywają w regionie, zaprosimy też do wszystkich naszych ośrodków, aby nieco umilić im czas w tej bardzo trudnej dla nich rzeczywistości - mówi Daniel Pitrus, prezes PKL.

Aby pomoc była jak najbardziej efektywna, Polskie Koleje Linowe cały czas są w kontakcie ze sztabem zarządzania kryzysowego w powiecie tatrzańskim, a także z tymi przedsiębiorcami, którzy we własnych domach, ośrodkach i pensjonatach oferują schronienie uchodźcom. - Każdy nasz ośrodek i wszyscy pracownicy są zaangażowani we wsparcie uchodźców: zarówno finansowe, jak i w dostarczanie potrzebnych produktów - podkreśla Daniel Pitrus z Grupy PKL. Pieniądze, które turyści „pozostawią” 20 marca na stokach ośrodków należących do Grupy PKL - a więc na Kasprowym Wierchu i Gubałówce, Jaworzynie Krynickiej oraz Palenicy, Górze Żar i Mosornym Groniu- to dodatkowa pomoc, którą oferują Polskie Koleje Linowe. Każdy z nas, jeśli tylko tego dnia kupi bilet, nabędzie skipass, zje obiad w restauracji lub karczmie, pomoże naszym sąsiadom ze Wschodu! Wypędzonym przez Rosjan babciom, mamom, dzieciom!

***

Im więc więcej zbierze się nas na stokach, tym więcej pieniędzy trafi do poszkodowanych. Liczy się każdy grosz!

Stacje i ośrodki narciarskie, które 19 i 20 marca będą jeździły dla Ukrainy

Grupa Pingwina - 19 marca

Czarny Groń w Rzykach,

Kasina Ski w Kasinie Wielkiej,

Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju,

Skolnity w Wiśle,

Kurza Góra w Kurzętnikach

Grupa Polskie Koleje Linowe - 20 marca

Kasprowy Wierch,

Gubałówka w Zakopanem,

Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju,

Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju,

Palenica w Szczawnicy-Zdroju,

Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim,

Mosorny Groń w Zawoi.

