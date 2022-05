Joanna Kulig na Festiwalu Filmowym w Cannes. Sądeczanka bryluje na czerwonym dywanie i zasiada w jury sekcji Un Certain Regard [ZDJĘCIA]

Wiosną weszła na plan amerykańskiego filmu „She Came To Me”, w którym partneruje takim gwiazdom Hollywood, jak Anne Hathaway czy Matthew Broderick. Od kilku dni aktorka zadaje szyku na czerwonym dywanie podczas prestiżowego Festiwalu Filmowego w Cannes, który potrwa do 28 maja 2022 r. Kulig zasiada w jury konkursu Un Certain Regard, czyli w sekcji promującej kino o oryginalnej tematyce.

– To wielkie przeżycie być tu w jury. I mam wrażenie, że historia zatoczyła koło. Byliśmy tu w Cannes w 2018 roku z „Zimną wojną”. I od tego czasu dużo się wydarzyło, i w moim życiu, i na świecie – mówiła aktorka w RMF FM.

Już pierwszego dnia Festiwalu Filmowego w Cannes 2022 Joanna Kulig zachwyciła wszystkich stawiając na klasykę. Założyła suknię od Armaniego. Śmiało można powiedzieć , że Joanna Kulig należała do grona najlepiej ubranych gwiazd na ceremonii otwarcia 75. festiwalu.