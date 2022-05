Joanna Kulig w Cannes. Na zakończenie festiwalu filmowego aktorka z Muszynki odcisnęła dłonie w Alei Gwiazd. To ogromne wyróżnienie ZDJĘCIA

Aktorka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami oraz nagraniami, na których udokumentowano moment odciśnięcia dłoni w słynnej Alei Gwiazd w Cannes.

- Co za zaszczyt dla mnie ta droga do gwiazd. Miałam 18 lat, kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Cannes, potem w 2018 roku z "Zimną wojną", a teraz jako członek Jury Un Certain Regard, jestem bardzo wzruszona! Dziękuję - napisała Joanna Kulig na Instagramie.