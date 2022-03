Joe Biden w Polsce. Jego samolot to latająca forteca. Sekrety i zaskakujące fakty o Air Force One

25 marca 2022 Polskę odwiedza prezydent USA Joe Biden. Prezydencki samolot, naszpikowany jest niezwykłymi technologiami. Prezentujemy najciekawsze fakty o słynnym Air Force One, latającej fortecy prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Biden przylatuje do Polski. Politycy i łowcy samolotów nie mogą się doczekać

Prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski w piątek 25 marca 2022 po południu. Przyleci prosto z Brukseli, gdzie w czwartek odbył się specjalny szczyt NATO, związany z wojną na Ukrainie. Joe Biden wyląduje w Rzeszowie, gdzie spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą, a potem żołnierzami amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, obecnie stacjonującymi w Polsce. W sobotę 26 marca Biden ponownie spotka się z Dudą, ale tym razem w Warszawie, gdzie prezydent USA ma wygłosić przemówienie. Najprawdopodobniej w czasie przemowy ogłosi kolejne sankcje na Rosję. W czasie wizyty Joe Bidena w Polsce należy spodziewać się utrudnień w ruchu lotniczym i samochodowym w Rzeszowie i Warszawie. Przylot prezydenta USA do Polski to nie tylko ważne wydarzenie polityczne, być może jedno z kluczowych dla losów konfliktu na Ukrainie, ale także niezwykła okazja dla łowców samolotów – planespotterów. W Rzeszowie i Warszawie będzie można zobaczyć na żywo słynny samolot prezydenta Stanów Zjednoczonych – Air Force One.

Samolot prezydenta Bidena: jeden z bliźniaków

Air Force One to nie nazwa konkretnej maszyny, lecz kryptonim każdego samolotu, którym przemieszcza się akurat prezydent USA. Joe Biden i jego poprzednicy nie mogli jednak latać byle awionetkami. Samolot, używany przez przywódcę USA, musi być odpowiednio przystosowany pod względem technologicznym i komunikacyjnym.

Obecnie tylko dwa samoloty spełniają wyśrubowane standardy i nazywane są formalnie Air Force One. To boeingi 747-200B z kodami ogonowymi SAM 28000 i 29000. Pierwszym odrzutowcem zmodyfikowanym specjalnie na potrzeby transportowania prezydenta był boeing 707, oddany do użytku J. F. Kennedy’ego w 1962 r. Kryptonim Air Force One został po raz pierwszy użyty jako odniesienie do maszyny, w której latał prezydent USA, za kadencji Dwighta D. Eisenhowera.

Używane obecnie samoloty Air Force One zostały oddane do użytku w latach 90. XX w.; jako pierwszy poleciał tym modelem George Bush senior.

Joe Biden i jego latający Biały Dom. Co jest w środku Air Force One?

Air Force One wyposażony jest w biuro, salę konferencyjną, a nawet dwie kuchnie. Zdjęcie na licencji CC BY 2.0. Pete Souza / Biały Dom, flickr.com, CC BY 2.0 Samolot prezydenta USA to prawdziwy podniebny Biały Dom. Powierzchnia użytkowa na trzech poziomach latającego olbrzyma wynosi aż 370 metrów kwadratowych. Dla porównania: apartament prezydencki w Hotelu Europejskim w Warszawie liczy „zaledwie” 204 metry kwadratowe, czyli tyle, co cztery mieszkania w bloku.

Na pokładzie Air Force One mieszczą się m.in.: Specjalny apartament prezydenta

Biuro prezydenckie

Sala konferencyjna

Dwie kuchnie

Gabinet medyczny z dyżurnym chirurgiem Samolot może wygodnie pomieścić załogę i pasażerów w łącznej liczbie 76, ale kuchnia jest w stanie przygotować posiłki nawet dla 100 osób. Prezydent ma własne prywatne wejście i wyjście z Air Force One, może więc w razie potrzeby opuścić samolot niezauważony.

Air Force One lata gdzie chce

Zasięg samolotu Joego Bidena jest w zasadzie nieograniczony, bo maszyna może być tankowana w powietrzu. To specjalne zabezpieczenie jeszcze z czasów zimnej wojny. Na wypadek ataku jądrowego na Waszyngton Air Force One został przystosowany do pełnienia roli centrum dowodzenia, które nieustannie przemieszcza się w powietrzu i tym samym jest niemożliwe do namierzenia przez wroga. Air Force One rozwija prędkość niemal 1000 km/h.

Samolot prezydenta USA to majstersztyk technologiczny. Specjalne zabezpieczenia czynią maszynę odporną na impuls elektromagnetyczny, który mógłby zaburzyć pracę przyrządów pokładowych zwykłego boeinga. Jednocześnie samolot jest stale skomunikowany z centrami dowodzenia kontynentalnych Stanów Zjednoczonych – z pokładu Air Force One prezydent USA może skutecznie prowadzić dyplomację, ale też wojnę, w tym nuklearną.

Rachunek za przelot Air Force One też jest imponujący

Luksus, prestiż i bezpieczeństwo samolotu prezydenta USA mają swoją cenę. Szacuje się, że godzina lotu tej maszyny kosztuje ok. 200 tys. dolarów, a przynajmniej tyle kosztowała w 2014 r., gdy dziennikarze otrzymali rachunki z podróży prezydenta Baracka Obamy na podstawie Freedom of Information Act.

Nowy Air Force One już w planach

Air Force One służy wiernie prezydentom USA, ale oba samoloty są już nieco leciwe. Amerykanie przygotowują się do zbudowania nowej maszyny lub remontu obecnie używanych. Projekt przeróbek pasuje rozmachem do całego samolotu, sami zobaczcie:

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!