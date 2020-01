Julia Wincenciak z The Voice Kids prosi o głosy w plebiscycie

Julia jest absolwentką Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Wodeckiego w Piorunce, dlatego dyrektor szkoły Tomasz Szczepanik zareagował na apel dziewczyny i zachęca do głosowania.

- Julka to bardzo zdolna dziewczyna, potrafi walczyć o swoje marzenia. Mimo, że w tamtym roku nie udało się jej dostać do programu, nie poddała się i tym razem pokazała na co ją stać - mówi Tomasz Szczepanik.

Julka ma dużą szansę zostać ulubionym uczestnikiem programu, ale to nie główny atut głosowania. Zwycięzca ma szansę nagrać płytę i teledysk.

„Myślę, że marzeniem każdego młodego wokalisty jest nagranie singla i teledysku, dlatego pomóżcie mi spełnić marzenie oddając głos" - prosi w sieci Julia Wincenciak.

Głosy można oddawać codziennie do 20 lutego. Możesz zagłosować 10 razy z jednego IP. To bardzo proste wystarczy wejść w LINK kliknąć w zdjęcie Julii Wincenciak, zaakceptować regulamin i wysłać swój głos. To nic nie kosztuj.