Julka Wincenciak w „The Voice Kids„ wygrała bitwę

Julia wygrała bitwę, została wybrana i przeszła do dalszych eliminacji, z 18 uczestników była w szóstce najlepszych. Tomson i Baron mieli bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo każdy z uczestników show jest niezwykły i utalentowany. Solowe występy szóstki najlepszych musiały pomóc w podjęciu decyzji. Kolejny raz Julka Wincenciak pokazała na co ją stać śpiewając utwór z repertuaru Alicii Keys zatytułowany "If I Ain't Got You".