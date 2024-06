Już niebawem na Polach Grunwaldzkich, po raz kolejny sprzymierzone rycerstwo da łupnia wojskom krzyżackim (PROGRAM)

Program ,,Dni Grunwaldu 2024" XXVI Inscenizacja Bitwy pod Grunwaldem

Nowy budynek Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku oddany został do użytku 21 września 2022 r. Dysponuje on około 1300 m2 powierzchni wystawienniczej. Zwiedzający mogą zapoznać się z wystawą stałą pt. „Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409 – 1411”. Wystawa ta jest połączeniem nowoczesnych multimedialnych technologii z tradycyjnie wyeksponowanymi muzealiami. Podzielona jest na kilka paneli tematycznych, które zakresem chronologicznym obejmują czasy od rozbicia dzielnicowego po współczesność. Zwiedzający zapoznaje się z problematyką stosunków międzynarodowych, które doprowadziły do wybuchu wojny, następnie uzyskuje informacje o przebiegu konfliktu i bitwy pod Grunwaldem i poznaje historię badań archeologicznych pola bitewnego. Trasa zwiedzania kończy się w holu ekspozycyjnym, który prezentuje wystawę poświęconą tradycji grunwaldzkiej na przestrzeni dziejów. Całość prezentowana jest poprzez filmy, aplikacje i interaktywne mapy, a także eksponaty, którymi są średniowieczne artefakty pozyskane w trakcie wykopalisk oraz współcześnie wykonane kopie strojów, uzbrojenia i wyposażenia średniowiecznego rycerstwa.

RWiM – Rycerska Reprezentacja Warmii i Mazur w sportowych walkach rycerskich

Celem członków Reprezentacji jest udział w turniejach Polskiej Ligi Walk Rycerskich i dostanie się do szeregów Rycerskiej Kadry Polski, która bierze udział w corocznych rycerskich mistrzostwach świata sportowych walk rycerskich.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Stębark 1, 14-107 Gierzwałd

Godziny otwarcia:

Muzeum jest czynne przez cały rok

Od 10 kwietnia do 30 września

Pon – Nd 9:00 – 18:30

Od 1 października do 9 kwietnia

Pon – Nd 9:30 – 17:30

Za: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem