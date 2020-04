Kalendarz pylenia roślin 2020. Alergiku - sprawdź co pyli teraz. Co pyli w kwietniu [LISTA ROŚLIN]

Kalendarz pylenia roślin 2020. Co teraz pyli? Wiosna budzi się do życia, a to oznacza, że drzewa i krzewy zaczynają pylenie. Jeżeli jesteś alergikiem, sprawdź, które drzewa i rośliny pylą w kwietniu. Przedstawiamy listę najpopularniejszych drzew powodujących alergie w kwietniu.

Kalendarz pylenia roślin 2020 - co teraz pyli? W kwietniu pylą m.in. brzoza, topola i wierzba. Co pyli w kwietniu [LISTA ROŚLIN] KOMUNIKAT PYŁKOWY DLA ALERGIKÓW - MAŁOPOLSKA Trwa sezon pyłkowy drzew. Stężenie pyłku topoli, wierzby i cisu jest średnie, natomiast stężenie pyłku olszy jest niskie. Stężenie pyłku wiązu waha się między średnim, a wysokim. W powietrzu obecne są pojedyncze ziarna pyłku brzozy, której początek sezonu pylenia jest prognozowany jest na pierwszą dekadę kwietnia. Przewiduje się wzrost stężenia pyłku wierzby oraz spadek stężenia pyłku olszy. Stężenie zarodników grzybów Alternaria i Cladosporium jest niskie. Co pyli w kwietniu - LISTA ROŚLIN Brzoza

Jesion

Topola

Wierzba

Zarodniki grzybów Cladosporium

W kwietniu pylenie rozpoczyna także grab, cis, dąb oraz zarodniki grzybów Alternaria. Pod koniec miesiąca pylić zaczynają niektóre chwasty i trawy. Najczęstsze objawy na tle alergicznym: alergiczny nieżyt nosa (katar, zatkany nos/świąd nosa, kichanie, wydzielina w gardle).

alergia pokarmowa (ból brzucha, biegunka, wymioty, nudności).

atopowe zapalenie skóry (sucha, swędząca skóra, wypryski na skórze).

atopowe zapalenie spojówek (zaczerwienienie, świąd, obrzęk powiek, łzawienie oczu, zasinienie dolnych powiek/podkrążone oczy).

astma oskrzelowa atopowa (napady duszności, kaszel, świszczący oddech).

pokrzywka atopowa (zaczerwienienie skóry, silnie swędzące, charakterystyczne bąble).

wstrząs anafilaktyczny (spadek ciśnienia, utrata przytomności, swędzące bąble na skórze, kaszel, świszczący oddech, chrypka napady duszności, obrzęk krtani, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, zima, spocona skóra). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska:

Komunikaty pyłkowe zawierają informacje o stężeniach ziarn pyłku roślin w powietrzu dla Krakowa i okolic (do 150 km). Opracowywane są w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych na Krakowskiej Stacji Monitoringu Aerobiologicznego przy Zakładzie Alergologii Klinicznej i Środowiskowej UJCM. Krakowska Stacja Monitoringu Aerobiologicznego prowadzi całoroczne pomiary stężenia ziarn pyłku roślin i zarodników grzybów w powietrzu. Analizy są oparte na tzw. metodzie wolumetrycznej, czyli objętościowej przy użyciu aparatu VPPS 2000 firmy Lanzoni, umieszczonego w centrum Krakowa, na budynku Collegium Śniadeckiego (25 m). Punkt pomiarowy jest udostępniony w ramach współpracy z Instytutem Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ogrodu Botanicznego. Komunikaty pyłkowe są opracowywane w oparciu o wartości stężeń ziarn w 1m3 powietrza na dobę. Komunikaty pyłkowe zawierają ponadto informacje profilaktyczne dla chorych z alergią pyłkową oraz ułatwiające diagnostykę i ocenę skuteczności leczenia dla lekarzy-alergologów. Alergolog dr n. med. Piotr Dąbrowiecki mówi jednak, że alergia wziewna może dotyczyć pacjenta przez cały rok. Jak rozpoznać pierwsze objawy? - Jeżeli niedrożność nosa pojawia się regularnie po położeniu się do łóżka albo po sprzątaniu mieszkania, dodatkowo występuje katar i zmiany na skórze, to podejrzewamy pacjenta o alergie na roztocza - powiedział specjalista. - Duszności, trudność oddychania, kaszel i świszczący oddech to objawy astmy oskrzelowej. Powinniśmy pójść wtedy do lekarza - dodał. Jak temu zapobiec? Źródło:Agencja TVN Czytaj także Koronawirus w Polsce. Gdzie stwierdzono zachorowania?

