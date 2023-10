Kalendarzowa zima 2023/2024. Kiedy jest pierwszy dzień zimy? Czym różni się kalendarzowa zima od astronomicznej? Odpowiadamy Redakcja

Zbliża się początek zimy 2023/2024! Pierwszy dzień zimy to okazja do zorganizowania nastrojowej wycieczki wśród pięknych iluminacji i świątecznej atmosfery. Kiedy dokładnie zaczyna się kalendarzowa zima? Czym właściwie różni się od astronomicznej? Jak dawniej świętowano pierwszy dzień zimy i jak można powitać go dzisiaj? Zapraszamy do informatora: „Początek zimy: data, tradycje i propozycje wycieczek".