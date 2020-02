Prognoza. Pogoda na niedzielę, 16 lutego. W niedzielę wietrznie nad morzem i w górach

Niedziela na północy i zachodzie kraju upłynie z opadami deszczu o sumie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powinniśmy spodziewać się dość silnego i silne...