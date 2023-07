Kapelan Prezydenta RP pielgrzymuje z Warszawy do Lipnicy o ustanie wojny na Ukrainie

W 499. dniu wojny na Ukrainie ks. Zbigniew Kras, kapelan Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wyruszył w pielgrzymkę pokutną z Warszawy do Lipnicy Murowanej w powiecie bocheńskim (diecezja tarnowska). To tam jako duchowny diecezji tarnowskiej przez 16 lat pełnił urząd proboszcza parafii św. Andrzeja. Pochodzi z niej św. Szymon, XV-wieczny bernardyn, kanonizowany w 2007 roku. "Prawie wszyscy Polacy znają Kolumnę Zygmunta w Warszawie, ale wielu nie zna Kolumny św. Szymona w Lipnicy Murowanej" - napisał na swoim profilu społecznościowym.

Swój zamiar wyruszenia w samotną wędrówkę duchowny zapowiedział 8 kwietnia 2023. Wędrówkę rozpoczął w piątek 7.07.2023.

"Tak jak zapowiedziałem, rozpocząłem pokutne pielgrzymowanie z Warszawy do Lipnicy Murowanej, do św. Szymona, by prosić o ustanie wojny na Ukrainie. Dziś 499 dzień wojny. Jestem już w Tarczynie, jest dobrze" - relacjonował w piątkowy wieczór.