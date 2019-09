Odbywające się w Krynicy-Zdroju 29. Forum Ekonomiczne to nie tylko panele i dyskusje poświęcone szeroko pojętym tematom gospodarczym. To również okazja do zaprezentowania się różnych firm na krynickim deptaku, gdzie znajduje się miasteczkowe forum, niedostępne dla osób bez specjalnych identyfikatorów. To także specjalne wydarzenia towarzyszące i goście. Jednym z nich był Karol Okrasa, polski kucharz, autor i prezenter telewizyjnych programów o tematyce kulinarnej. Serwował on gościom forum z całego świata bułeczki gotowane na parze i nadziewane mięsem z jelenia oraz śledziami. Po dania ustawiła się długa kolejka. Ponoć było pyszne.