Karol Trojan, bosy biegacz, z „życiówką” w 10. Koral Maratonie

Ostatni moment na zgłoszenie się do pracy przy wyborach

Tylko do 13 września można zgłaszać się do pracy przy wyborach. Kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, które przeprowadzą wybory wybory parlamentarne, a potem policzą głosy, mogą zgłaszać nie tylko komitety wyborcze - można zrobić to samemu.