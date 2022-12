Karta EKUZ na Okęciu – teraz wyrobicie ją w kilka minut. „Specjalny punkt, w którym taką kartę będzie można szybko wyrobić” Patrycja Seklecka

Zniesienie obostrzeń pandemicznych tchnęło nowe życie w turystykę, co widać na lotniskach w całej Polsce. Niestety, w ferworze przygotowań do wyjazdu często zapominamy o ubezpieczeniu zdrowotnym na czas podróży. Na pasażerów warszawskiego Lotniska Chopina czeka jednak duże ułatwienie, bo kartę EKUZ wyrobią teraz także na Okęciu – i to w kilka minut. Gdzie znajduje się punkt?