Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Azja Express. Tak wygląda prywatne życie nowych telewizyjnych gwiazd z Zakopanego [20.03.2023]

Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Azja Express. Tak wygląda ich prywatne życie

To dość nietypowe małżeństwo spod Giewontu. Ona – niecierpliwa i głośna, on – spokojny, trochę flegmatyk, ale też potrafi pokazać swój charakter. Jędrek to góral. Pochodzi z najstarszego zakopiańskiego rodu – Gąsieniców. Jego dziadek wynosił elementy krzyża na Giewont. Jest instruktorem jazdy na snowboardzie.

Natomiast Kasia to rozkochana w góralszczyźnie i modzie dziewczyna. Postanowiła połączyć te dwie pasje. Prowadzi sklep, w którym sprzedaje wyroby utrzymane w stylistyce regionalnej. To m.in. góralskie swetry, rękawice, kapcie. To jednak nie są typowe pamiątki z gór, jakie można nabyć na straganach pod Giewontem. Warto tam zaglądnąć, jeśli szukacie czegoś wyjątkowego. Nazwa sklepu pochodzi od jej nazwiska: gasienicowa.pl.