Kasjerzy, kierowcy, piekarze, listonosze, kurierzy to nasi bohaterowie. Podziękujmy im!

Panie i panowie pracujący w marketach czy w małych osiedlowych „spożywczakach” albo naszych ulubionych „warzywniakach” - to prawdziwi bohaterowie. Choć tak jak my boją się o zdrowie swoje i swoich rodzin, nie porzucili miejsc pracy tylko każdego dnia siadają za kasą, pieką dla nas chleb czy przewożą produkty. Wszystko po to, by każdy z nas w dobie zarazy miał co jeść.

Postanowiliśmy im podziękować. Powiedzieć, że są wielcy i robią dla nas naprawdę dużo! Do zakończenia epidemii będziemy co piątek publikować zdjęcia naszych bohaterów - pracowników handlu detalicznego z całej Małopolski.

Jeśli znacie kogoś, kto zasługuje na to, by docenić w tym miejscu jego odwagę ślijcie nam jego zdjęcie na adres e-mail internet@gk.pl. Doceńmy i powiedzmy w ten sposób "dziękuje" bohaterom obecnej sytuacji!