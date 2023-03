Kasprowy Wierch i Hala Gąsienicowa w zimowej odsłonie. Tak prezentują tatrzańskie szczyty

Po opadach śniegu w Tatrach wyszło piękne słońce. Wyprawy w góry - to strzał w dziesiątkę. Piękna pogoda pozwala napawać się wspaniałymi widokami. Zjawiskowo prezentuje się Kasprowy Wierch. Święta góra narciarzy właśnie przezywa swoje oblężenie, bo na stokach pożegnaliśmy sezon. To tu na szczycie trwa on jeszcze w najlepsze. To również wyśmienita okazja by nacieszyć się ostanimi zimowymi widokami.

Wybierający się w góry muszą jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. W górach panują już zimowe warunki. Obecnie nawet wyjazd kolejką linową na szczyt i krótki spacer może zakończyć się przejażdżką po lodzie. Szlaki w wielu miejscach są bardzo śliskie.