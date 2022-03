Katarzyna Zielińska, sądecka aktorka, bawi do łez na Instagramie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Katarzyna Zielińska to aktorka i producentka teatralna. Sądeczanka występuje na scenie warszawskich teatrów Kwadrat, Komedia, Roma, czy Capitol. Znana jest także z ról filmowych. Wystąpiła m.in. w "Och Karol 2", dwóch częściach "Listów do M", czy "Dniu Świra". Popularność przyniósł jej także występ w serialu "Barwy Szczęścia".

Katarzyna Zielińska to osoba z dużym poczuciem humoru i dystansem do siebie. O tym można się przekonać śledząc jej konta w mediach społecznościowych. Szczególnie upodobała sobie TikTok i Instagram, gdzie regularnie publikuje pełne humoru a także nieco szalone filmiki. Wspólnie z charakteryzatorką Katarzyną Adamczyk tworzy duet Bombonierki, który bawi do łez.

Zobaczcie filmiki wideo publikowane przez Katarzynę Zielińską, którą obserwuje na Instagramie prawie pół miliona użytkowników.