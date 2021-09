Kąty Rybackie: Muzeum Zalewu Wiślanego. Co zobaczyć nad morzem? Ciekawe zabytki, historia i restauracje

Początki Muzeum Morskiego sięgają roku 1958 r., w którym to na terenie Dworu Artusa zawiązało się z inicjatywy późniejszego Dyrektora Muzeum - dr-a hab. Przemysława Smolarka Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. W październiku 1960 r. udało się też powołać do życia przy gdańskim Muzeum Pomorskim autonomiczny oddział pod nazwą „Dział Morski”. 1 października 1972 r. minister kultury i sztuki nadał jej rangę i status instytucji narodowej pod nazwą Centralne Muzeum Morskie.

Pierwszym dyrektorem a zarazem jednym z jego pomysłodawców był dr hab. Przemysław Smolarek, który sprawował swoją funkcję nieprzerwanie od 1960 r. aż do śmierci w 1991 r. Kolejnym dyrektorem był doc. dr hab. Andrzej Zbierski, który odszedł na emeryturę w 2001 r. W 2001 r. dyrektorem ówczesnego Centralnego Muzeum Morskiego został dr inż. Jerzy Litwin, który piastował to stanowisko przez 17 lat. 12 grudnia 2018 r. kolejnym dyrektorem został dr Robert Domżała.

Wśród najciekawszych eksponatów pochodzących z tamtych terenów jest oryginalny warsztat szkutniczy, a także okazały 10-metrowy barkas - jednostka o napędzie żaglowym, którą wykorzystywano jeszcze w latach 60. XX w. do połowów na Zalewie Wiślanym . Bardzo okazale prezentuje się też kompletny zespół narzędzi szkutniczych z przełomu XIX i XX w. w tym kilkanaście strugów służących do obróbki drewna. W muzeum można zobaczyć tradycyjne łodzie rybackie z okolic Zalewu Wiślanego - żakówki, a także ślizg lodowy - Ludowy 8, zwany także od nazwiska konstruktora „Weilandem”.

Kąty Rybackie - muzeum. Informacje praktyczne:

Ekspozycja na 1 kondygnacji (parter) mieści się w dwóch budynkach. Średni czas zwiedzania to 45 minut. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w Muzeum Zalewu Wiślanego to 30 zwiedzających. Zwiedzane odbywa się z zasłoniętymi ustami i nosem.

Informacje dla osób niepełnosprawnych:

Ekspozycje dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Brak toalet dla osób na wózkach inwalidzkich.

Jest możliwość poznania przez dotyk wybranych eksponatów dla zorganizowanych grup osób niedowidzących lub niewidomych pod opieką edukatora NMM

To warto odwiedzić na Pomorzu! - ciekawa wystawa

W muzeum można zobaczyć interesującą wystawę wybitnego fotografa i reporter Grzegorza Klatki, która dokumentuje życie rybaków nad Zalewem Wiślanym. Zdjęcia do niej powstawały na przełomie 2020 i 2021 r.

Jest to przenikliwy zapis życia codziennego mieszkańców portowych miejscowości nad zatoką, który nie ogranicza się wyłącznie do formy wizualnej. Każdy z utrwalonych na fotografiach bohaterów ma swoją odrębną historię, zapisaną dzięki wnikliwości i, nierzadko, nieustępliwości fotografa. Oglądając kadry Grzegorza Klatki poznajemy ludzi, których życie wymaga z jednej strony uporu i niezłomności, z drugiej zaś umiejętności przystosowania się do zmienności nie tylko wiatru i fal, ale także kolei losu.