Kemping w czasach PRL. Tak się kiedyś wypoczywało w wakacje! Kultowa przyczepa, namiot, domek typu Brda. Zobaczcie zdjęcia

Kempingi w czasach PRL-u nie przypominały luksusowych ośrodków wypoczynkowych, jakie znamy dzisiaj. Często były to tereny położone blisko jezior, rzek lub lasów, gdzie można było wynająć domek, rozbić namiot i cieszyć się kontaktem z naturą. Pomysł na spędzanie wolnego czasu na kempingu zdobywał coraz większe grono zwolenników – zarówno wśród młodych, jak i starszych. Choć warunki bywały skromne, to na wspomnienie tych wyjątkowych chwil współcześni nadal uśmiechają się z nostalgią.

Warunki sanitarno-higieniczne na kempingach były nierzadko skromne. W wielu miejscach brakowało odpowiedniej infrastruktury, takiej jak toalety czy bieżąca woda. Choć dla niektórych mogło to być wyzwaniem, to dla większości była to doskonała okazja, aby oderwać się od codziennych zmartwień i nauczyć się prostoty życia.

Kempingi były też doskonałą okazją do integracji społecznej. Ludzie spotykali się w tych miejscach przypadkowo, dzieląc wspólne pasje i zainteresowania. Początkowe rozmowy przy ognisku często przeradzały się w długotrwałe przyjaźnie. Pamiętne były również wyprawy kempingowe organizowane przez zakłady pracy czy szkoły, np. słynne studenckie rajdy.

Ważnym aspektem kempingów w czasach PRL-u było to, że były one stosunkowo niedrogie. Dla wielu osób były to jedyne dostępne finansowo wakacje, dlatego cieszyły się tak dużą popularnością. Nie każdy bowiem mógł pozwolić sobie na wyjazd do hotelu czy sanatorium. Kemping stanowił doskonałą alternatywę, umożliwiając aktywny wypoczynek bez dużych nakładów finansowych.