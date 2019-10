KGHM Polska Miedź i i Grupa Kapitałowa PGE łączą siły

Planowane inwestycje mają powstać na terenach należących do Grupy KGHM Polska Miedź. Umożliwi to dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE. KGHM Polska Miedź jest jednym z największych w Polsce odbiorców energii elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym.

- Przyszłość i rozwój energetyki to ważne priorytety w polityce krajowej. Zainicjowana współpraca pomiędzy PGE i KGHM przyczynia się dalszego rozwoju sektora OZE w Polsce. Te działania niezwykle cieszą, gdyż pokazują, że zaangażowanie i prace prowadzone w resorcie energii mające na celu stworzenie przyjaznych warunków prawnych do tworzenia źródeł odnawialnych, spotykają się z pozytywnym odbiorem. Mam nadzieję, że przedstawiony przez rząd program „Mój prąd” będzie silnym impulsem rozwoju energetyki rozproszonej i przyczyni się w sposób znaczący do spełnienia zobowiązań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii – mówi Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.