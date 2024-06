Kibicuj naszym ze smakiem. TOP 11 przekąsek na EURO 2024

Cała Polska kibicuje naszym! A jak mecz – to wiadomo – zimne piwo i smaczne przekąski. Zapomnij o kupnych czipsach, orzeszkach i paluszkach. Kibicuj ze smakiem. Zobacz, co można przygotować na oglądanie meczu.

Zapraszasz znajomych na wspólne oglądanie EURO 2024? Nie zapomnij o przekąskach. Szybkie i niebanalne z pewnością zachwycą gości i poprawią humor…

Paluchy serowe

Paluchy serowe. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki 25 dag dobrego wiejskiego twarogu

25 dag masła lub margaryny

25 dag mąki pszennej Dodatkowo 1 rozmącone jajo

kminek, sezam, sól gruboziarnista, suszone pomidory lub chili, co kto lubi Wykonanie

Do miski przesiać mąkę, dodać pokrojoną margarynę oraz rozgnieciony widelcem twaróg. Wyrobić ciasto, odstawić je na pół godziny do lodówki.

Schłodzone ciasto rozwałkować na grubość ok 3-5 mm, posmarować rozmąconym jajkiem, posypać przyprawami jakie nam odpowiadają i pokroić wzdłuż na paluchy.

Piekarnik rozgrzać do 190 stopni, paluchy piec ok. 15-20 minut do czasu, aż się przyrumienią.

Przepis Agnieszki Sznajder

Kolorowe tapas

Kolorowe tapas. Fot. Violetta Grzelka Składniki 1 opakowanie ciasta francuskiego, najlepiej prostokątnego

1 opakowanie serka śmietankowego typu Almette

1 żółta oraz 1 czerwona papryka

1 duża cebula

pęczek natki pietruszki lub kolendry

przyprawy: sól, pieprz ewentualnie chilli do smaku

Wykonanie

Nagrzać piekarnik do ok. 200 stopni C., zależnie od wskazówek producenta ciasta francuskiego.

Zamrożone ciasto odmrozić. Na powierzchni surowego ciasta rozsmarować cienką warstwę serka. Przełożyć ciasto razem z papierem na dużą, płaską blaszkę.

Cebulę i oczyszczone z nasion papryki pokroić w drobną kostkę. Całą powierzchnię posypać równomiernie posiekanymi kolorowymi warzywami; cebulą i paprykami. Doprawić całość solą, pieprzem oraz ewentualnie chilli i wstawić do nagrzanego piekarnika na ok. 25 minut. Ciasto ma się ładnie zarumienić.

Po upieczeniu pokroić je najpierw w kwadraty, a następnie - krojąc kwadraty po przekątnej - w trójkąty. Posypać posiekaną natką pietruszki i ułożyć na tacy. Kolorowa przekąska gotowa! Można ją podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno, w wersji łagodnej lub pikantnej. Dla większej liczby osób można ją podzielić na jeszcze mniejsze trójkąty. Dla urozmaicenia można również posypać całość przed upieczeniem pestkami dyni, słonecznika lub sezamu.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga „Mamucie przysmaki”

Bruschetta z pomidorową salsą

Bruschetta z pomidorową salsą. Fot. Sylwia Ładyga Składniki bagietka

3 ząbki czosnku

2 pomidory

łyżka parmezanu

świeża bazylia

sól morska , pieprz świeżo mielony

oliwa z oliwek dobrej jakości

Wykonanie

2 ząbki czosnku drobno posiekać, wymieszać ze sparzonymi, obranymi i pokrojonymi w kostkę pomidorami oraz startym parmezanem.

Bagietkę pokroić, posmarować oliwą, opiec na grillu, a następnie posmarować ostatnim ząbkiem czosnku.

Nałożyć pomidorową salsę, doprawić solą oraz pieprzem i świeżą bazylią.

Zajadamy! Smacznego!

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga „Ostra na słodko”

Smażone kąski ziemniaczano-pietruszkowe

Smażone kąski ziemniaczano-pietruszkowe. Fot. materiały prasowe Składniki: 1 duży ziemniak (około 300 g)

1 korzeń pietruszki (około 250 g)

1/2 średniej cebuli

30 g mąki pszennej

1 łyżeczka drobnej soli morskiej

2 jaja

100 ml oleju roślinnego Do podania: 200 g kwaśnej śmietany 18% lub serka kanapkowego jako dip Wykonanie

Rozgrzej piekarnik do 140 st. C. Ziemniaki oraz pietruszkę umyj i obierz, a następnie zetrzyj na małych oczkach. Cebulę obierz z łupin i również zetrzyj na małych oczkach. Do dużej miski włóż starte warzywa, wymieszaj i od razu dodaj cebulę. Wymieszaj mąkę, sól, jajka i dobrze zmielony czarny pieprz. Napełnij szeroką patelnię dwucentymetrową warstwą oleju i postaw na średnim ogniu. Gdy będzie już gorący, nabierz łyżką masę i drugą łyżką zsuń ją na patelnię. Nałóż 4-5 porcji. Smaż przez 4-5 minut, aż kąski uzyskają złoty kolor, a następnie przewróć szpatułką. Smaż przez kolejne 4 minuty lub do momentu, aż będą pięknie złociste. Wyłóż blachę do pieczenia papierem kuchennym. Za pomocą szpatułki przenieś usmażone kąski na blachę. Trzymaj placki w piekarniku podczas przygotowywania kolejnych. Podawaj z kwaśną śmietaną.

Paszteciki drożdżowe z pieczarkami i porem

Paszteciki drożdżowe z pieczarkami i porem. Fot. archiwum Składniki na ciasto

4 szklanki mąki + do podsypywania

łyżeczka soli

2 łyżeczki cukru

0,4 ml gęstej śmietany

1 i 1/2 kostki masła

4 żółtka

4 jajka

10 dag drożdży Składniki na farsz 1 i 1/2 kg pieczarek

duży por

4 łyżki oleju

sól

świeżo zmielony pieprz

liść laurowy

3 ziarenka ziela angielskiego Dodatkowo żółtko + 2 łyżki mleka do posmarowania

kminek lub sezam do posypania Wykonanie

Farsz. Farsz najlepiej przygotować wcześniej. Zeszklić na oleju posiekany w piórka por, dodać drobno pokrojone pieczarki i usmażyć. Doprawić do smaku solą , pieprzem.

Ciasto. Do miski przesiać mąkę, dodać sól, cukier, masło, żółtka i jajko. Śmietanę wymieszać z drożdżami i wlać do miski z pozostałymi składnikami. Wyrobić ciasto, nie pozostawiać do wyrośnięcia, ale od razu podzielić na 3 części. Stolnicę podsypać odrobiną mąki i każdą część rozwałkować na długie prostokąty. Przy dłuższym boku rozłożyć farsz, drugi brzeg lekko zwilżyć wodą (lepiej się skleją) i zwinąć długą roladę. Pokroić na paszteciki.

Paszteciki ułożyć na blaszce wyłożonej papierem, posmarować żółtkiem i posypać kminkiem lub sezamem. Piec ok 15-20 minut w 180 stopniach.

Przepis Koła Gospodyń z Konaszówki

Wrapy z kurczakiem

Wrapy z kurczakiem. Fot. archiwum Składniki: 5 tortilli

400 g piersi z kurczaka

1 duży ząbek czosnku

Szczypta oregano

Papryka wędzona

Sól, pieprz

Kilka suszonych pomidorów

5 łyżek kukurydzy konserwowej

¼ kapusty pekińskiej

Składniki na sos: 5 łyżek majonezu

1 duży ząbek czosnku

Szczypta soli i pieprzu

Szczypta ziół prowansalskich

1 łyżeczka natki pietruszki Wykonanie wrapów

Przygotowanie zaczynamy od sosu. W miseczce mieszamy majonez, dodajemy czosnek wyciśnięty przez praskę, posiekaną natkę pietruszki, dodajemy szczyptę soli, pieprzu oraz ziół prowansalskich. Całość mieszamy za pomocą łyżki.

Pierś z kurczaka marynujemy w papryce wędzonej oraz oregano, a także czosnku wyciśniętym przez praskę. Przyprawiamy solą i pieprzem. Następnie grillujemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza.

Po upieczeniu pierś kroimy na małe kawałki i odkładamy do miseczki. Do osobnych miseczek dodajemy posiekane suszone pomidory oraz kapustę pekińską. Na placek tortilli rozsmarowujemy 1 lub 2 łyżeczki sosu czosnkowo-ziołowego, rozkładamy zgrillowanego kurczaka, łyżeczkę suszonych pomidorów, łyżeczkę kukurydzy i dodajemy 3 łyżeczki poszatkowanej kapusty. Zwijamy tortillę w rulon, zawijamy dość ciasno w folię spożywczą lub w folię aluminiową i wkładamy do lodówki na minimum 2 godziny. Następnie wyciągamy tortillę i kroimy na połowę po skosie.

Przepis szefa kuchni Dworu Korona Karkonoszy

Koreczki z salami, marynowanych warzyw i sera pleśniowego

Koreczki z salami, marynowanych warzyw i sera pleśniowego. Fot. archiwum Składniki: opakowanie salami w przyprawach

kilka kromek pumpernikla

papryka marynowana

oliwki czarne

ogóreczki konserwowe

200 g sera pleśniowego

Przygotowanie:

Każdą kromkę pumpernikla pokroić na cztery małe kwadraty, posmarować serem pleśniowymi dołożyć złożony na cztery plasterek salami – spiąć wykałaczką. Warzywa także pokroić na małe kawałki i nabić na wykałaczki.

Tortille z łososiem, żółtym serem, sałatą i papryką

Tortille z łososiem, żółtym serem, sałatą i papryką. Fot. materiały prasowe Składniki: 4 tortille

300 g wędzonego łososia w plastrach

1 czerwona papryka

100 g sałaty: roszponki lub rukoli

8 plastrów żółtego sera

250 g sera typu feta

50 g Delmy Maślany smak

Wykonanie:

Ser feta rozgnieć widelcem i utrzyj z Delmą na gładką masę. Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w paski. Sałatę umyj i osusz. Tortille ułóż na stole i posmaruj dość grubo przygotowaną masą. Na połowie każdej tortilli ułóż plastry łososia, na nich plastry sera, pokrojoną paprykę i sporą garść sałaty. Tortille zwiń ciasno w rulony, a następnie pokrój na 2-3 centymetrowe plastry.

Pieczarki faszerowane szynką i serem żółtym

Pieczarki faszerowane szynką i serem żółtym. Fot. Aleksandra Faiks Składniki 8 dużych pieczarek

10 dag szynki

10 dag sera żółtego (5 dag do pieczarek, 5 dag do posypania)

cebula czerwona

cebula zwykła

2 łyżki bułki tartej

olej

przyprawy

Wykonanie

Pieczarki umyć i usunąć nóżki. Cebulkę, nóżki i szynkę pokroić w niewielką kostkę. Podsmażyć. Naczynie żaroodporne wysmarować olejem. Na dno pieczarek wyłożyć starty ser, a na to podsmażone składniki. Ułożyć w naczyniu. W miseczce wymieszać pozostały ser z bułką tartą i kilkoma kroplami oleju. Przykryć tym pieczarki. Piec 20 minut w 200 stopniach.

Przepis Aleksandry Faiks

Zawijasy pieczarkowo-boczkowe

Zawijasy pieczarkowo-boczkowe. Fot. materiały prasowe Składniki 12 świeżych, dużych pieczarek

200 g sera żółtego Aldamer MSM Mońki

1/2 pęczka natki pietruszki

2 ząbki czosnku

12 plasterków wędzonego boczku surowego

grubo mielony pieprz do smaku Wykonanie

Pieczarki oczyścić, lecz nie obierać, wyciąć nóżki i część miąższu. Ser utrzeć na grubych oczkach, dodać posiekaną natkę pietruszki, rozdrobniony czosnek, pieprz, posiekane nóżki pieczarek i całość wymieszać. Tak przygotowanym farszem nadziać pieczarki, każdą owinąć plastrem boczku, spiąć wykałaczką i upiec w piekarniku w 200 stopni aż do ładnego zrumienienia boczku.

Muffiny pizzowe z mąki pełnoziarnistej z kabanosem i serem

Muffiny pizzowe z mąki pełnoziarnistej z kabanosem i serem. Fot. Andżelika Knop Składniki na 18 muffinek

400 g mąki pszennej pełnoziarnistej

łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki lnu mielonego

pół łyżeczki pieprzu czarnego

pół łyżeczki ziół prowansalskich

łyżka suszonej cebuli

szczypta ostrej papryki w proszku

pół łyżeczki soli

200g kabanosów z chili

200g sera wędzonego w kawałku

1-2 szklanki wody

masło do wysmarowania foremek

Wykonanie

Mąkę przesiać do dużej miski. Dodać proszek do pieczenia, len i przyprawy.

Kabanosy pokroić w cienkie plasterki, a ser zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Składniki dodać do miski z mąką i przyprawami. Dolać wodę i całość dokładnie wymieszać. Ciasto nie powinno być zbyt gęste, dlatego w razie potrzeby można dolać więcej wody.

Piekarnik rozgrzać do 220 stopni. Formę na muffiny wysmarować masłem, przełożyć do niej masę, tak aby nie wypełniały całej wysokości formy. Piec ok. 30-40 minut - do suchego patyczka.

Przepis Andżeliki Knop

Wideo Jak kupić dobry miód? 7 kroków