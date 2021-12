Kiedy rozbiera się choinkę zgodnie z tradycją? Sprawdź, jak długo może stać w domu świąteczne drzewko!

Kiedy powinno się rozebrać choinkę?

Wielu praktykujących katolików czeka z decyzją o pozbyciu się choinki do kolędy duszpasterskiej , uznając, że właśnie po wizycie księdza w domu można i powinno się rozebrać drzewko. Ponieważ ten moment jest uzależniony od harmonogramu poszczególnych parafii, trudno jest określić dokładny termin, kiedy to się odbywa.

Często jednak to nie konkretna data, a względy estetyczne wyznaczają nam moment, kiedy podejmujemy decyzję o rozebraniu naturalnej choinki. Gdy żywe drzewko zaczyna gubić igły i traci swoje walory estetyczne, pozbywamy się go z domu.

A co zrobić z choinką po świętach?

Zwolennicy drzewek z tworzywa sztucznego mają ułatwione zadanie, bo wystarczy je rozebrać, wyczyścić, dobrze zabezpieczyć i przechować w schowku czy szafie do kolejnych świąt Bożego Narodzenia. Choinkę z tworzywa sztucznego najlepiej jest trzymać rozłożoną, w przestronnym i chłodnym miejscu. Dzięki temu przedłużymy trwałość drzewka. Jeśli mamy ograniczoną przestrzeń, to po złożeniu choinki schowajmy ją do specjalnej torby, która jest dedykowana do trzymania sztucznych drzewek. Unikajmy umieszczania plastikowej choinki w foliowym worku.

A jak możemy pozbyć się naturalnego drzewka? Sposobów jest wiele.

Można je zanieść do kontenera z bioodpadami albo zostawić obok wiaty śmietnikowej, w miejscu przeznaczonym na śmieci o dużych gabarytach. Jeśli tylko mamy zapewniony transport, możemy zawieźć choinkę do punktu odbioru odpadów zielonych, gdzie zostanie wykorzystana jako bioodpad i zyska drugie życie.