Kiełbasa Lisiecka, szynka sądecka, boczek z Podstolic. Przysmaki na świąteczny stół od rolnika. Ceny mięs i wędlin z małopolskiego e-bazarku

Mięso i wędliny bez chemii. Sprawdź oferty u rolników z Małopolski

Małopolski e-bazarek oferuje szeroki wybór regionalnych przysmaków, w tym mięs i wędlin. Kiełbasa wiejska, szynka, schab i karczek pieczony, boczek wędzony, baleron, kabanosy, pasztety i pasztetowe, kaszanki - to tylko część z asortymentu dostępnego na stronie małopolskiego e-bazarku. Lwia część tych rarytasów znajduje się na liście produktów regionalnych i tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak na przykład Szynka Wiejska Sądecka Tradycyjna, Kiełbasa Lisiecka czy istny klasyk - Kiełbasa Krakowska Sucha. Przyznać trzeba, że to produkty z wyższej półki: regionalne, bez chemii i przede wszystkim - wiadomego pochodzenia. Ceny? 28 zł za kilogram boczku wędzonego czy 18 zł/kg za salceson to w porównaniu z cenami produktów mięsnych importowanych, które są dostępne np. w dyskontach nie są wygórowane. Przejdź do galerii i sprawdź oferty: