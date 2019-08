Kierowcy koniec udręki. Jeszcze dzisiaj przejedziemy przez Just

fot. GDDKiA

Dobiegają końca prace związane ze stabilizacją osuwiska i remontem drogi prowadzącej przez górę św. Justa. Już dzisiaj o godz. 20 ruch w tym miejscu zostanie wznowiony. Co prawda, prace poza jezdnią będą jeszcze trwały do połowy września, ale nie będą one już powodować utrudnień w ruchu.