Kluczowe skrzyżowanie Nowego Sącza do remontu. Prezydent potwierdza [ZDJĘCIA]

Skrzyżowanie w pobliżu cmentarza komunalnego w Gołąbkowicach jest zmorą kierowców wjeżdżających do miasta nad Dunajcem m.in. od strony Gorlic. Tamtejsza jezdnia, bardzo mocno oblegana, w wielu miejscach posiada koleiny oraz liczne dziury, rozjeżdżane przez kolejne pojazdy.

– Wjeżdżając do Nowego Sącza tą drogą, Miasto nie wystawia sobie zbyt dobrej wizytówki. Później jest co prawda lepiej, jest wiele dróg w bardzo dobrym stanie, ale ta trasa i to skrzyżowanie aż błagają o remont. Niewiele jest chyba dróg w podobnym tak tragicznym stanie. Cały czas trzeba uważać, by nie wpaść w dziurę, lub nie najechać na koleinę – przyznaje Marcin Rąpała, mieszkaniec Gorlic, który wielokrotnie pokonuje wspomniany odcinek.

Jak zapowiedział w czwartek 27 stycznia prezydent Handzel, opracowano już czasową organizację ruchu na tym skrzyżowaniu.

– Niedługo będziemy ją zatwierdzać. Mam nadzieję na rozpoczęcie prac w marcu, jeśli pogoda pozwoli, tak by do końca czerwca przeprowadzić ten remont – poinformował.