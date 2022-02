Kobieta w podróży. W których krajach samotne turystki i podróżniczki nie mają się czego obawiać? Powstał przydatny ranking

Photo by Becca Tapert on Unsplash, zdjęcie ilustracyjne

W ostatnich latach podróżowanie stało się bardzo popularne. To świetna wiadomość - jak wiemy, wycieczki poszerzają horyzonty i pomagają spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Coraz więcej osób decyduje się także na wyprawy solo. Wśród nich nie brakuje kobiet. Kobieta w podróży musi jednak czasem zmagać się z problemami, których nie znają mężczyźni, a samotne podróżniczki i turystki bywają narażone na dodatkowe nieprzyjemności, choćby ze strony nachalnych mężczyzn. Przedstawiamy ranking najbezpieczniejszych miejsc do podróży dla kobiet, zestawiony przez InsureMyTrip.com.

Świat (w większości przypadków) stoi dziś przed nami otworem. Czasy, w których zagraniczne wojaże były w stanie zorganizować tylko biura podróży, minęły. Obecnie mamy do dyspozycji wiele stron i aplikacji, które pozwalają na samodzielne zaplanowanie wycieczki. Coraz więcej kobiet decyduje się na takie rozwiązanie. Samotne podróżowanie staje się obecnie coraz bardziej popularne. Samotne podróżniczki w wielu rejonach świata zwracają jednak na siebie uwagę i mogą przez to napotkać dodatkowe problemy, które zepsują im przyjemność z wycieczki. Są jednak miejsca, do których kobieta może śmiało jechać w pojedynkę. Sprawdźcie, gdzie w rankingu najbezpieczniejszych destynacji dla kobiet uplasowała się Polska.

Najbezpieczniejsze destynacje turystyczne dla kobiet według InsureMyTrip.com

Portal InsureMyTrip.com stale aktualizuje ranking najbezpieczniejszych miejsc do podróży dla kobiet. Pod uwagę branych jest kilka czynników:

ogólne bezpieczeństwo

infrastruktura turystyczna

koszty

i równość płci. Na podstawie właśnie tych danych powstaje ranking, który obrazuje poziom bezpieczeństwa (lub zagrożenia) dla turystów, w szczególności pań. W skali od 0 do 10 oceniane są miasta w różnych państwach świata, z czego wynik najbliższy 10 to miejsce bardzo bezpieczne, a najbliższy 0 - najniebezpieczniejsze. Zobaczcie, które miejsca stanowią najlepsze destynacje dla kobiet!

10 najbezpieczniejszych miejsc na samotną podróż dla kobiet - ranking

Na liście znalazły się miasta z całego świata - Hiszpanii, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy... Polski! Zgadniecie, na którym miejscu? Zobaczcie, jak przedstawia się zestawienie 10 najbezpieczniejszych destynacji, w których kobiety mogą czuć się bezpiecznie. 1. Madryt, Hiszpania - 7,06/10 pkt Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0 de

Wikipedia.org / Sebastian Dubiel / CC BY-SA 3.0 de Według twórców rankingu to właśnie stolica Hiszpanii jest najbezpieczniejszym miejscem na samotną podróż dla kobiety. Jak widać, wielkość Madrytu (drugie co do wielkości miasto Unii Europejskiej) nie wpływa wcale na wzrost liczby niebezpieczeństw czyhających na podróżniczki. W słonecznej stolicy Hiszpanii nie będziecie się nudzić - znajdują się tam chociażby Puerta del sol (Brama Słońca), Pałac Królewski, Muzeum Prado, liczne parki i uliczki obfitujące w urocze knajpy i kawiarnie.

2. Monachium, Niemcy - 7,01/10 pkt Zdjęcie na licencji CC BY-SA 2.5

Wikipedia.org / Andrew Bossi / CC BY-SA 2.5 Położone nad rzeką Izarą Monachium to kolejna destynacja, której nie muszą obawiać się kobiety. W tym niemieckim mieście do zwiedzania jest naprawdę sporo - począwszy od Katedry Najświętszej Maryi Panny przez Ogród Angielski, aż do Pałacu Nymphenburg. Ta bawarska stolica może pochwalić się także prawem dotyczącym czystości…piwa! Bursztynowy trunek może składać się tylko z chmielu, wody, drożdży oraz jęczmienia 3. Lizbona, Portugalia - 6,85/10 pkt Stolica Portugalii znalazła się w rankingu najbezpieczniejszych destynacji turystycznych dla kobiet. Photo by Bruno Martins on Unsplash Ciepła Lizbona uplasowała się na 3. pozycji w rankingu. W 2015 roku ta portugalska stolica znalazła się 18. miejscu w rankingu miast o znaczeniu globalnym, obok miast takich jak Nowy Jork, Londyn czy Barcelona. Lizbona posiada wiele atrakcji, w szczególności warto jednak zobaczyć najstarszą dzielnicę miasta - Alfamę, Klasztor Hieronimitów (znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO) czy łuk triumfalny Arco da Rua Augusta.

4. Vancouver, Kanada - 6,73/10 pkt Zdjęcie na licencji CC BY 2.0

Wikipedia.org / Thom Quine / CC BY 2.0 To ósme do wielkości miasto Kanady słynie z portu, który jest jednym z najważniejszych punktów Vancouver oraz z parków. Na terenie miasta jest ich aż 180! Jednym z godnych zobaczenia jest na pewno Park Stanleya, który stanowi ostoję dzikiej przyrody i ulubione miejsce rozrywki mieszkańców. Warto wiedzieć, że w mieście co roku odbywa się pokaz fajerwerków, w którym biorą udział cztery państwa z całego świata.

5. Praga, Czechy - 6,69/10 pkt Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0

Wikipedia.org / Massimo Catarinella / CC BY-SA 3.0 Czeska Praga to jedna z ulubionych podróżniczych lokacji Polaków. Bliska odległość i piękna architektura to połączenie, któremu nie można się oprzeć! Jak wynika z zestawienia, stolica Czech jest też bezpieczna dla samotnych podróżniczek. W tym urokliwym mieście warto zwiedzić przede wszystkim Złotą Uliczkę, Most Karola czy dzielnicę żydowską Josefov.