Kolejarze wygrywają z drogowcami. Przynajmniej w budowie nowych tras Sącz - Kraków

W przypadku zarówno drogi od Brzeska do Nowego Sącza jak też lini kolejowej z Podłęża do Piekiełka oraz złączenia jej z istniejącą od 138 lat trasą z Chabówki do Nowego Sącza mówienie o tych inwestycjach jako o wyłącznie komunikacyjnym przybliżeniu Nowego Sącza do "świata" jest co najmniej nieporozumieniem.

Oba szlaki przede wszystkim radykalnie skrócą czasy przejazdów na południe Europy. Tak pasażerskich jak też towarowych. Autami przez przejścia graniczne na Słowację Muszynka / Kurov oraz Piwniczna - Zdrój / Mniszek nad Popradem. Pociągami przez stacje graniczne Muszyna / Planec. Jak mocno podkreślają eksperci portalu "rynek-kolejowy.pl" taka inwestycja w linię Podłęże - Piekiełko wypełni także lukę w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Dogodne skomunikowanie Nowego Sącza z Krakowem będzie ważnym, ale jednak zaledwie ubocznym efektem, wydania wielkich pieniedzy. W przypadku kolei będzie to także znaczące skrócenie podróży do Zakopanego (odnoga trasy Podłęże - Piekiełko przez Mszanę Dolną do Chabówki).