Kolejne problemy na zakopiance. Opóźni się budowa tunelu pod Luboniem Małym

Budowa tunelu na zakopiance - nowe zdjęcia

Tunel pod Luboniem Małym jest właściwie ostatnim elementem nowej drogi między Lubniem a Rabką, na który czekają kierowcy. Nowa droga od Lubnia do Naprawy, a także od Skomielnej Białej do Rabki jest już otwarta dla kierowców w całości. Jednak zmotoryzowani jadący do lub z Zakopanego wpadają w korki przy „wąskim gardle”, czyli zwężeniu do jednego pasa i konieczności podróży po starej zakopiance w okolicach budowanego tunelu.

Zgodnie z umową podpisaną przez GDDKiA z włoskim wykonawcą tunelu, roboty mają być zakończone w lutym 2022 roku. Już jednak wiadomo, że będzie poślizg. Wykonawca już jakiś czas temu wystąpił do GDDKiA z wnioskiem o przedłużenie terminu. Tłumaczy, że opóźnienia spowodowane były niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, jak również covidem, który w pewnym momencie zdziesiątkował pracujących przy tunelu ludzi.